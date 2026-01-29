'Семь месяцев большой войны': 4 главных пророчества Нострадамуса на 2026 год

Исследователи его трудов обнаружили в знаменитых катренах множество неприятных намеков на наше будущее.

Французскому провидцу Нострадамусу есть что сказать по поводу будущих событий. Этот год не станет исключением. Пророк XVI века предвидел несколько ужасающих инцидентов, которые могут развернуться прямо у нас на глазах.

Нострадамус создавал все свои прогнозы в форме загадочных четверостиший (катренов), в которых скрывалась судьба мировых событий. Многие из них появились в его шедевре 1555 года "Пророчества", содержащем не менее 942 катренов, пишет Mirror.

Семь месяцев Великой войны

В конкретном катрене говорится: "Семь месяцев великой войны, люди умерли от злодеяний / Руан, Эврё – король не подведет".

Этот стих легко связать с войной России против Украины. Некоторые утверждают, что Нострадамус и ранее предсказывал военные действия своей фразой: "В двух городах будут бедствия, подобных которым никогда не видели".

Считается, что это был прогноз атомных бомбардировок, которые Америка сбросила на японские города Хиросима и Нагасаки в завершение Второй мировой войны.

Огромный рой пчел

Среди более странных прогнозов Нострадамуса есть такой отрывок: "Огромный рой пчел поднимется из ночной засады".

Некоторые полагают, что это может произойти в этом году, поскольку отрывок соответствует числу 26. Тем не менее, остается неясным, что именно могут символизировать пчелы, так как кажется маловероятным, что настоящий рой насекомых может нанести серьезный вред посредством "засады" (возможно, речь идет о дронах.

Знаменитость, пораженная молнией

Согласно 26-му стиху I Центурии, Нострадамус заявляет: "Великий человек будет сражен днём ударом молнии".

Этой великой фигурой может быть кто угодно: от монарха или мирового лидера до известной личности. Однако очевидно одно: этот человек будет поражен молнией в светлое время суток.

Возможно, в 2026 году нас ждет удар молнии прямо на красной дорожке?

Швейцария умоется кровью

Это предсказание звучит жутко – и его можно связать с конкретным современным местоположением. Зловещий стих гласит: "Из-за милости, которую окажет город... Тичино переполнится кровью..."

Живописный италоязычный кантон Швейцарии ждет кровавый прогноз. Кровь может означать событие с массовыми жертвами, эпидемию (мор), охватившую регион, или какую-то форму природной катастрофы.

Критики утверждают, что Нострадамус писал свои труды на среднефранцузском языке, намеренно используя двусмысленные латинские выражения. Более того, многочисленные рукописи, ошибки транскрипции и разнообразные интерпретации его писаний на протяжении веков затрудняют определение того, что на самом деле имел в виду пророк.

