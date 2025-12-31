Нострадамус оставил пугающее предсказание о новой войне в 2026 году

Предсказания могут касаться американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Нострадамус на протяжении многих лет делал удивительно точные предсказания, и намекал на новые мировые конфликты в 2026 году.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Новые интерпретации его предсказаний на 2026 год предполагают год нестабильности и конфликтов, которые характеризуются "великим нашествием", упоминанием "крови", эскалацией конфликта между Востоком и Западом и приходом к власти лидера, пишет Mirror.

Но хотя некоторые из его предсказаний вызывают беспокойство, прорицатель не предсказал на 2026 год только мрачные и пессимистичные события, и в новом году могут быть и хорошие новости.

Одно из предсказаний, помеченное как I:26, гласит: "Возникнет огромный рой пчел… ночью засада…" И хотя это может звучать как ужасающее нашествие пчел, некоторые люди считают, что пчелы являются символом власти и намеком на мировых лидеров, включая американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Это потенциально может относиться к сделке Трампа в Газе или возможной победе РФ над Украиной.

Он также предполагал, что будет еще один конфликт между Западной Европой и, возможно, Азией.

Астролог писал: "Когда Марс будет управлять своим путем среди звезд, человеческая кровь окропит святилище. Три огня поднимутся с востока, в то время как Запад потеряет свой свет в тишине".

Поскольку Марс - древнеримский бог войны, это предсказание предполагает, что 2026 год будет еще одним годом, полным конфликтов, страданий и потенциальной войной между Западной Европой и Азией.

По мере того, как такие страны, как Китай и Япония, совершенствуют искусственный интеллект, растут опасения, что роботы могут занять рабочие места, что может быть связано с потерей Западом своего "света в тишине".

Однако не все так плохо, поскольку ясновидящий завершил прогноз на 2026 год словами: "Тени падут, но человек света восстанет, и звезды направят тех, кто смотрит внутрь себя".

Предсказывая период возрождения, Ностадамус сказал, что может появиться новый лидер или даже новый подход к миру - возможный намек на то, что ждет человечество в Новом году.

Ранее УНИАН писал о предсказаниях Нострадамуса на конец 2025 года, которые леденят душу.

Вас также могут заинтересовать новости: