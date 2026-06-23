Вышел трейлер экранизации бестселлера 'Клара и Солнце' с Дженной Ортегой в роли андроида-компаньона

Выход новинки от Тайки Вайтити в мировой прокат запланирован на 23 октября 2026 года.

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила трейлер научно-фантастической антиутопии "Клара и Солнце" (Klara and the Sun), снятой по мотивам одноименного романа-бестселлера 2021 года британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуры.

В 2017 году Исигуро стал лауреатом Нобелевской премии по литературе – академики отметили писателя за "глубокую эмоциональную силу" в его романах. Также он неоднократно номинировался на Букеровскую премию.

События романа "Клара и Солнце" разворачиваются в США в неопределенном будущем, а повествование ведется от лица Клары – ИД (Искусственного Друга), питающегося солнечной энергией. Больная девочка Джози выбирает Клару себе в компаньонку, и очень быстро между ними налаживается теплая связь. Постепенно андроид помогает замкнутой девочке наладить связь с матерью и внешним миром.

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Роль Клары в экранизации досталась звезде сериала "Уэнздей" Дженне Ортеге, которую также можно было видеть в фильмах "Крик 5" и "Битлджус Битлджус".

Также в картине снялись Миа Тария ("Образование Джейн Камминг", сериалы "Слушатели", "Восстание Феникса"), Эми Адамс ("Боец", "Мастер", "Крученый мяч", "Человек из стали", "Прибытие", "Под покровом ночи"), Наташа Лионн (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Матрешка", "Покерфейс"), Стив Бушеми ("Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Фарго", "Большой Лебовски") и другие.

Снял картину новозеландский режиссер-визионер Тайка Вайтити ("Что мы делаем в тени", "Тор: Рагнарок", "Кролик Джоджо", "Тор: Любовь и гром", "Следующий гол – победный", сериал "Наш флаг означает смерть").

Выход фильма в мировой прокат запланирован на 23 октября 2026 года, однако дата релиза в Украине пока не объявлена.

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