Кошки кула умнее, чем кажется со стороны.

Если вы хоть раз звали кошку по имени, а она демонстративно вас игнорировала, то вы наверняка задавались вопросом, понимает ли она вообще человеческий язык.

Но оказалось, кошки улавливают довольно много из того, что мы им говорим. Рассказываем, как кот воспринимает человеческую речь, знает ли свое имя и на какие слова реагирует чаще всего.

Ранее мы также рассказывали, зачем коты чирикают на птиц - что они им объясняют.

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Понимают ли коты, когда с ними разговаривают

Начнем с того, что у кошек нет когнитивных способностей, благодаря которым они могут понимать человеческую речь как язык. Однако они способны понимать сам факт обращения к ним - голос, интонацию, мимику и жесты, пишет издание Cats.com.

Проще говоря, кошки воспринимают человеческую речь примерно так же, как люди воспринимают кошачье мяуканье: мы понимаем, что кошки нам что-то говорят, но не понимаем, что.

Кошки хорошо различают голос хозяина, реагируют на интонацию голоса, а также считывают невербальные сигналы. Но ведут они себя по настроению и по желанию, а если ни того, ни другого нет, то могут и не отвечать.

В исследовании, опубликованном в журнале Animal Cognition, ученые изучали реакцию кошек на человеческие голоса, пока владельцы находились вне комнаты. Животным проигрывали голоса разных людей и фиксировали реакцию.

Результаты показали, что кошки чаще реагировали на голос движением головы и ушей - это называется ориентировочное поведение. При этом самой яркой была реакция на голос владельца. Это подтверждает, что кошки способны различать людей по голосу.

Как кот воспринимает человеческую речь - знает ли он свое имя

Другое исследование тех же ученых показало, что кошки заметно сильнее реагируют на свое имя, чем на другие слова - то есть, они все-таки его знают.

В эксперименте животным включали нейтральные слова и клички. На обычные слова реакции почти не было - срабатывало привыкание: если звук не несет смысла, то кошка попросту перестает его "замечать".

Но реакция на свое имя была: питомцы поворачивали голову, двигали ушами и проявляли внимание. Причем это происходило независимо от того, кто произносил имя - хозяин или незнакомец.

Ученые объясняют это ассоциативным обучением: кошка не понимает "имя" как понятие, но связывает этот звук с результатом.

Обычно это означает, что:

будет еда;

будет игра;

иди - тебя почухают или погладят.

Важно: это совсем не означает, что кошка осознает свое имя как мы - она просто запоминает звук, который приводит к важным для нее событиям.

Интересно, что менее 10% кошек в эксперименте действительно подходили к человеку, когда их звали. Ученые отмечают, что кошки способны обучаться не хуже собак, но они просто нам этого не показывают.

Какие слова понимают кошки и как с ними лучше говорить

По оценкам исследователей, кошки могут различать примерно 20-40 слов, а иногда до 50. Но правильнее говорить не о понимании кошками смысла, а об их способности запоминать звуки и связывать их с действиями.

Кошки запоминают слова только тогда, когда они постоянно сопровождаются одинаковыми ситуациями - кормлением, игрой или вниманием. И здесь важно не только что вы говорите, но и как вы говорите.

Исследования поведения животных показывают, что они особенно чувствительны к интонации и эмоциональному тону. Поэтому даже простые слова могут работать по-разному в зависимости от подачи.

Вот что действительно важно при общении с кошкой:

говорить спокойным, мягким голосом;

избегать резких или агрессивных интонаций;

использовать одинаковую интонацию для одних и тех же слов;

всегда связывать слово с действием (еда, игра, ласка);

не перегружать кошку "пустыми" командами - если позвали, то по делу.

Например, слово "ужин" питомец быстро запоминает, если оно всегда означает еду. Но если менять интонацию или использовать слово без действия, реакция у животного будет слабее или исчезнет совсем.

Ученые также отмечают, что кошки хорошо считывают эмоциональное состояние человека через голос и поведение, поэтому стабильность и спокойствие хозяина напрямую влияют на питомца.

Кошки не понимают человеческую речь как язык, но они различают голоса и интонации, узнают своего хозяина, реагируют на свое имя и улавливают ассоциации между словами и действиями.

И, хотя это не диалог в человеческом смысле, общение с кошкой помогает укрепить связь и делает ее поведение более предсказуемым.

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