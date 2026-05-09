Рассказываем, почему кот стрекочет, глядя на птиц, или издает необычные звуки рядом с человеком.

Замечали ли вы когда-нибудь, как ваша кошка курлыкает как голубь или стрекочет? Это называется чаттеринг - ритмичные движения челюстью с открытым ртом, расширенные глаза и наклоненные вперед уши. Но иногда этот звук адресован не птице за окном, а вам.

Зачем коты чирикают на птиц или "разговаривают" с вами

У кошек целый арсенал звуков для выражения эмоций: мурлыканье - знак удовольствия (чаще всего), мяуканье - приветствие, а вой, шипение и завывание - страх или злость.

Чаттеринг встречается не у всех кошек, но это совершенно нормальное поведение, пишет издание Daily Paws. Оно возникает, когда кошка реагирует на зрительный или звуковой раздражитель - птицу или грызуна, и продиктовано охотничим инстинктом. Возможно, кошка таким образом имитирует добычу, чтобы подобраться к ней поближе. Иногда кошки стрекочут не только у окна, но и глядя на потолок или стену - если чувствуют там что-то.

По словам сертифицированного консультанта по поведению кошек Мэрилин Кригер из Сан-Франциско, чаттеринг может означать несколько вещей:

адреналин - стрекотание может быть вызвано нейромедиаторами, например дофамином, а также гормоном кортизолом и адреналином, которые выбрасываются в кровь;

фрустрация - если кошку от добычи отделяет стекло, стрекотание у окна может означать чистое разочарование от невозможности достать до жертвы;

радость - некоторые кошки стрекочут просто во время игры.

"Я видела, как кошки стрекотали на лазерную указку", - говорит Кригер.

Последний факт, кстати, объясняет, почему кошка стрекочет на человека - таким образом она "разговаривает" во время игры с игрушками, имитирующими добычу. Просто следите за ее поведением и немного сбавьте темп, если кошка явно готовится к прыжку.

По мнению экспертов, все это не должно вызывать у вас беспокойства. Однако если кошка выглядит особенно напряженной во время "стрекотания", тогда стоит обратиться к ветеринару.

Чтобы снизить стресс и фрустрацию, обогатите среду питомца: предложите ему интерактивные игрушки, когтеточки и вертикальное пространство - полки, лежанки, кошачьи деревья.

И главное - не ругайте кошку за стрекотание: это пугает и сбивает с толку вашего любимца. Если вам мешает это милое "чириканье", просто задерните шторы и поиграйте с питомцем.

