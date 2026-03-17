Почему чай очень полезен для здоровья человека: диетологи перечислили его преимущества

Употребление чая обладает множеством полезных свойств для здоровья. Как пишет диетолог Лорен Манакер, многие люди недооценивают, насколько значительным может быть влияние чая на их организм, передает Prevention.

"Но существует так много разных сортов, что объединять их всех в одну группу было бы неправильно. Для целей этого анализа я разделила "чай" на две категории: настоящий чай и травяной чай. Настоящий чай, который получают из растения Camellia sinensis, включает основные сорта, такие как черный, зеленый, белый и улун. Травяные чаи, напротив, не содержат собственно чайных листьев, а изготавливаются из настоев трав, цветов, фруктов или специй", – пояснила диетолог.

Поэтому она рассказала о настоящем чае и его уникальных свойствах.

Богат антиоксидантами

Чай насыщен антиоксидантами, а именно полифенолами, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами. Как подчеркнула представительница Академии питания и диетологии Мелисса Прест, они также "поддерживают здоровье кишечника и могут помочь защитить от хронических заболеваний, таких как метаболический синдром и нейродегенеративные заболевания".

Поддерживает здоровье сердца

Существует потенциальная связь между употреблением чая и поддержанием здоровья сердечно-сосудистой системы. Данные свидетельствуют о том, что употребление определенных сортов настоящего чая, например, зеленого, может способствовать снижению уровня "плохого" холестерина и улучшению кровообращения.

"Доказано, что флавоноиды, содержащиеся в чае, со временем снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Например, одно исследование показало, что у людей, регулярно употребляющих чай, риск сердечно-сосудистых событий на 20% ниже, чем у тех, кто не пьет чай. Однако по этому поводу необходимы дополнительные исследования", – добавляют в Prevention.

Способствует умственной бодрости и расслаблению

Чай обладает уникальным сочетанием полезных для мозга свойств. Благодаря умеренному содержанию кофеина настоящий чай может помочь улучшить концентрацию и умственную бодрость без побочных эффектов.

"В то же время в чае содержится аминокислота под названием L-теанин, которая может способствовать поддержанию хорошего настроения, улучшению когнитивных функций и уменьшению стресса и симптомов, похожих на тревогу. Именно благодаря этому сбалансированному сочетанию концентрации и спокойствия чай часто используют для получения продуктивного, но успокаивающего заряда энергии в течение дня", – подчеркнули в публикации.

Способствует гидратации

Чай, который готовят путем настаивания листьев в воде, способствует гидратации с каждым глотком. Он является хорошей альтернативой газированным напиткам, особенно если пить его без сахара.

Другие советы по здоровью

Ранее врач посоветовал не пить кофе сразу после сна. По его словам, лучше выпить 3-4 стакана воды в течение 90 минут после пробуждения, а уже после этого кофе.

Также диетологи назвали 4 вида сыра, которые станут лучшими для снижения кровяного давления. Отмечается, что при умеренном употреблении сыр может помочь снизить риск гипертонии благодаря высокому содержанию кальция.

