9 фраз, которые старшие понимают мгновенно, а поколение Z ставит в тупик

Эти выражения устарели вместе с эпохой, но память о них никуда не уходит.

У родителей и детей могут быть схожие цели, и они могут прекрасно ладить, но нередко возникает разрыв, когда дело касается языка, на котором говорит каждое поколение. Дело не в проблемах общения, а в том, что сленг меняется с годами.

Фразы, которые ставят в тупик поколение Z, но которые все, кто старше, понимают сразу, обычно устарели, – но если спросить представителя поколения X или бумера, что они означают, тот ответит без промедления, пишет Your Tango.

Разные поколения говорят по-своему, поскольку слова и выражения то входят в моду, то выходят из неё. У поколения Z есть собственный жаргон, но и у старших поколений он тоже есть.

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И всё же, даже если эти слова не совсем понятны молодёжи, включая их в свою речь, они могут лучше находить общий язык со старшими родственниками и даже коллегами. Есть минимум 9 фраз, которые ставят в тупик поколение Z, но которые все, кто старше, понимают сразу.

"Я отправлю это факсом" (I'll fax it over)

Когда-то факсы были захватывающей новинкой в сфере технологий связи. Они сократили время на пересылку документа и по-настоящему упростили процесс.

С факсом люди могли получить информацию за считанные минуты. Но представители поколения Z, скорее всего, даже не знают, что такое факс.

Документы сегодня обычно отправляют в цифровом виде, и хотя молодёжь во всём полагается на телефоны и компьютеры, старшие поколения всё ещё могут использовать это выражение, чтобы объяснить, что отправляют что-то как можно быстрее.

"Я готовлю ужин" (I'm fixing supper)

Раньше воскресные ужины были обычным делом в жизни большинства семей. Люди приходили в дом бабушек и дедушек к столу, и старшие родственники говорили, что "стряпают ужин" (fixing supper).

Хотя это выражение не является исключительно южным, за пределами этого региона оно используется нечасто. Но даже на Юге поколение Z его не употребляет.

Те, кто так говорит, могут также сказать, что "собираются" (fixing) сделать что-то, не связанное с готовкой, – имея в виду, что готовятся приступить к делу. Когда же речь об "ужине", это просто означает приготовление еды.

"Мерзость по максимуму" (Grody to the max)

Эта фраза просто означает, что нечто отвратительно. И хотя поколение Z, скорее всего, озадачено выражением "grody to the max", у него есть свои похожие версии – например, "the ick" применительно к отношениям.

"Grody to the max" – сокращённая версия фразы "это отвратительно по максимуму". Выражение стало популярным у молодёжи, взрослевшей в 1980-е, и использовалось как способ выразить отвращение к чему-либо.

"Скрежет пластинки" (Record scratch)

Рэп постепенно набирал популярность в 1970-е на дворовых вечеринках и сегодня является одним из самых популярных музыкальных жанров.

Люди собирались на улицах и танцевали под биты диджея, которые создавались вращением пластинок вперёд и назад – "скретчингом" пластинки, откуда и пошёл термин.

Тот, кто произносит это, может говорить не о музыке, а о моменте в жизни, когда что-то внезапно изменилось. В TikTok эта фраза очень популярна в видео с аудио "Ага, это я. Вы, наверное, гадаете, как я оказался в этой ситуации". Но когда фраза используется сама по себе, поколение Z изрядно путается.

"Опусти стекло" (Roll down your window)

Раньше машины работали немного иначе. Чтобы открыть окно, нужно было вручную покрутить ручку. Представители поколения Z, скорее всего, никогда не сталкивались с такими автомобилями и вместо этого пользуются автоматической кнопкой для открытия окна.

Поэтому когда им говорят "опусти стекло" (буквально "скрути стекло вниз"), они изрядно недоумевают, хотя окружающие постарше понимают сразу.

Молодёжь привыкла к удобству, и нажатие кнопки для получения желаемого – лишь один из примеров этого. Старшие могут даже показать жест кручения ручки стеклоподъёмника, но до молодых это не доходит.

"Выкладывай суть" (Give me the skinny)

Выражение "Give me the skinny" возникло во времена Второй мировой войны как способ выразить желание узнать "голую правду" о ситуации. Когда его используют люди постарше, это, вероятно, просьба выложить подробности определённого разговора.

Например, тот, кто так говорит, может пытаться разузнать больше о драме, происходящей в социальных кругах.

Старшие поколения часто ассоциируют это выражение со сплетнями, хотя оно может означать и попытку узнать больше о планах. Впрочем, у поколения Z есть своя версия – они говорят "Give me the tea", когда хотят узнать всё до мельчайших деталей.

"Засесть за учёбу" (Hit the books)

Некоторым представителям поколения Z может быть знакомо это выражение, которое всё ещё используют их родители или бабушки с дедушками. Оно описывает процесс учёбы и происходит от студентов, "набрасывающихся" (hitting) на свои учебники.

Сегодня цифровые учебники – обычное дело, поэтому поколение Z, возможно, уже даже не читает бумажных книг. Однако цифровые учебные ресурсы зачастую могут быть интерактивнее чтения учебника. Иногда платформы предлагают студентам небольшие тесты после прочтения глав – для подготовки к экзаменам.

С изменением того, как студенты учатся, выражение стало менее актуальным. Но, возможно, в будущем оно превратится в "hit the computer" (засесть за компьютер).

"Полный улёт" (Totally tubular)

В отличие от "grody to the max", выражение "totally tubular" означает, что нечто потрясающее. Даже если старшие поколения не занимались сёрфингом, они часто использовали это выражение, описывая крутую ситуацию, которая им понравилась.

Изначально термин употреблялся ещё в 1600-х как буквальное описание чего-то трубообразного, но с тех пор эволюционировал.

Набрав популярность в сёрф-культуре, он стал широко распространён в Южной Калифорнии – особенно среди молодых женщин Лос-Анджелеса, известных как "девушки из долины" (valley girls). Он даже прозвучал в тексте песни Фрэнка Заппы "Valley Girl".

Хотя поколение Z часто использует это выражение, отсылая к стереотипам 1980-х, в повседневной речи они его, вероятно, избегают.

"Жечь полуночное масло" (Burning the midnight oil)

К счастью, когда мы работаем допоздна, у нас есть электричество, чтобы освещать помещение. Даже если нет лампы, можно работать при свечении компьютера.

Но до электричества люди пользовались масляными лампами. Когда кто-то говорит "burning the midnight oil", это отсылает к тому, как людям приходилось жечь лампы до глубокой ночи. Поэтому когда так говорят старшие поколения, это означает, что они работают допоздна.

Даже если поколение Z считает представителей поколения X и бумеров старыми, оба этих поколения выросли с электричеством. Хотя им никогда не приходилось пользоваться масляной лампой, выражение всё равно было популярным – правда, с тех пор оно стало слишком устаревшим, чтобы поколение Z его понимало.

Ранее УНИАН сообщал, почему люди перечитывают одни и те же книги вместо новых.

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