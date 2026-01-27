'Двигайся в тишине': наука советует скрывать свои цели до их реализации, и вот почему

Мы живем в эпоху хронического "овершеринга", публикуем все – от утреннего кофе до маршрута пробежки, но это не всегда "полезно".

Мы живем в мире хронической чрезмерной открытости. Мы публикуем все: от маршрутов наших пробежек (включая скриншоты как доказательство тяжелой работы) до бледно-зеленого латте со льдом на рабочем столе или подарка от парня (который будет отмечен на видном месте, а не скромно спрятан). Неизвестно когда, но наш мозг перестроился на режим "поделиться": записывать, курировать и публиковать каждую секунду своей жизни, а затем потреблять контент других в пугающих объемах.

Поэтому вот радикальная идея: когда дело доходит до целей и планов, попробуйте держать их при себе, пишет Upworthy. Это может стать ключом к их воплощению в реальность.

Почему вы должны молчать о своих целях

Именно этот посыл лежит в основе невероятно популярного тренда в TikTok под названием "Move in Silence" ("Двигайся в тишине"). Авторы контента разгадали противоречивый код успеха: вместо того чтобы транслировать каждую большую идею или проект, приходящий вам в голову, держите свои планы при себе, пока они не будут реализованы, если вы действительно хотите, чтобы они осуществились.

Видео дня

И это не просто тренд; удивительно, но наука также поддерживает этот "беззвучный" подход. В исследовании, проведенном Нью-Йоркским университетом (NYU), ученые обнаружили, что люди, которые держали свои цели в секрете, работали над задачами в среднем 45 минут, по сравнению с 33 минутами работы, выполненной теми, кто объявил о своих планах заранее. В чем подвох? Люди, которые поделились своими целями, чувствовали себя ближе к завершению, несмотря на то, что выполнили примерно на 25% меньше работы.

Психолог из NYU Питер Голлвитцер, руководивший исследованием, пришел к выводу, что "как только вы рассказали другим людям о своих намерениях, это дает вам "преждевременное чувство завершенности".

Он также обнаружил, что мозг состоит из "символов идентичности", которые создают образ нашего "Я". Интересно, что и действия, и разговоры о действиях создают символы в вашем мозге. Поэтому простой разговор о будущем плане или о чем-то, что вы хотите сделать, удовлетворяет эту часть мозга. Когда мы делаем наши цели публичными (особенно те, которые важны для нас и связаны с нашей идентичностью), наша способность достичь указанной цели значительно снижается. Как гласит старая пословица: "Меньше слов, больше дела".

Что еще более странно, в своей работе "Расширяет ли социальная реальность разрыв между намерением и поведением" Голлвитцер отмечает: чтобы этот феномен сработал, человек должен по-настоящему заботиться о своих целях.

Критика и ловушка похвалы

Еще одна причина помолчать: если вы новичок, пробующий что-то новое, рассказ о планах может открыть вас для критики и негативной обратной связи, что может отбить желание даже начинать. В Чикагском университете профессор Айелет Фишбах провела исследования, чтобы определить, как положительная и отрицательная обратная связь влияет на достижение цели. Согласно данным Atlassian, она и ее команда обнаружили:

Когда положительная обратная связь сигнализирует о приверженности цели, она повышает мотивацию.

Когда положительная обратная связь сигнализирует о прогрессе, она на самом деле снижает мотивацию.

"Один из примеров, который приводят исследователи: студентка-математик, получившая хорошую оценку за тест. Если она воспринимает это как знак того, что ей нравится математика, она будет учиться усерднее. Если же она рассматривает высокий балл как знак того, что она делает успехи в классе, она может расслабиться и учиться меньше", – пишут они.

Мы все через это проходили: взволнованно рассказываем всем о грандиозных планах отправиться с рюкзаком по Европе, о годе, когда вы наконец выучите испанский, или о записи на групповой урок тенниса, только для того, чтобы загадочным образом потерять всю мотивацию неделю спустя. Оказывается, те приятные дофаминовые всплески, сопровождающие каждое восхваление, могут быть именно тем, что вас сдерживает.

Кому можно рассказать

Хорошая новость? Вам не нужно становиться замкнутым и скрытным отшельником на вершине горы, который боится поделиться с миром хоть какой-то частью себя.

Исследования показывают, что поделиться целями с одним или двумя избранными друзьями, которым можно доверять и которые окажут значимую поддержку, все же хорошая идея. Просто отложите прямой эфир в Instagram до тех пор, пока вы действительно не достигнете чего-то существенного.

Ключ в том, чтобы делиться с друзьями, которые поддерживают ваши цели и не таят на вас скрытой обиды, потому что негативная обратная связь может серьезно помешать вашим планам. "Более того, ваши эмоциональные реакции на отзывы о прогрессе вашей цели влияют на то, как вы будете вести себя в будущем. Очень упрощенная версия предполагает, что положительная обратная связь мотивирует, а отрицательная – демотивирует", – пишет Эллиот Беркман в Psychology Today.

Поэтому в следующий раз, когда вы сядете записывать свои цели – будь то новогоднее обещание, список дел на день или пятилетний план, – подумайте дважды, прежде чем делиться этим с другими. Дайте время, и, возможно, скоро у вас появится кое-что получше, чем просто планы: результаты.

Ранее УНИАН сообщал, что нужно для достижения настоящего успеха.

Вас также могут заинтересовать новости: