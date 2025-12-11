Предприниматель считает, что каждый должен развить характер, который нужен для достижения "величия".

Только люди, которые готовы и могут довести до конца самые сложные задачи, способны "создать что-то выдающееся". Такое мнение высказал генеральный директор Amazon Энди Джесси, передает CNBC Make It.

"Практически все, что стоит делать, требует такой настойчивости и стойкости", - подчеркнул он, назвав эти две черты, которые, по его мнению, являются ключевыми составляющими успеха.

Многие другие эксперты также согласились, что настойчивость и устойчивость являются необходимыми чертами для преодоления неизбежных препятствий и восстановления после неожиданных неудач. В частности гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг уверен, что каждый должен столкнуться с "болью и страданиями" и преодолеть их, чтобы развить характер, который нужен для достижения "величия".

Как отметил организационный психолог Уортонской школы бизнеса Адам Грант, психически устойчивые люди чаще восстанавливаются после вызовов и несмотря на них продолжают настойчиво действовать, что помогает им идти на обдуманные риски для решения проблем и проживать счастливую жизнь.

"Я не думаю, что есть какой-то навык, более важный для успеха, чем устойчивость", - сказал Грант в интервью CNBC Make It еще в 2017 году.

Джесси добавил, что мгновенный успех без значительных неудач очень редок, поэтому настойчивость и устойчивость нужны, чтобы не сдаваться при первых признаках проблем.

"Почти всегда [успех] требует много тяжелого труда. Это требует времени, которое мы не можем предсказать, это требует решений, которые вы приняли, но которые не совсем сработали, и которые вам пришлось корректировать", - отметил гендиректор Amazon.

По его словам, иногда настойчивость может привести к упрямству, например, когда вы продолжаете придерживаться чего-то долго после того, как стало понятно, что это не работает. Поэтому важность настойчивости и стойкости "не означает, что вы всегда должны оставаться во всем, что делаете".

Если вы поняли, что полностью избежать неудачи невозможно, то это не означает конец света, сказал Джесси. По его словам, каждая неудача, независимо от того, насколько она разочаровывает, является также возможностью для обучения.

"Главное - не распадаться из-за [ошибки], а узнать, что пошло не так, и быть самосознательным. "Возьмите то, что пошло хорошо, и то, что вы могли бы сделать иначе, и примените это к следующему делу", - посоветовал бизнесмен.

