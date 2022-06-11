Гормональный всплеск в дальнейшем они смогут привести к нормальному балансу во время боевых действий, говорят в ОВА.

В Одессе мужчина и женщина прибегли к "непристойному действу" в одном из заведений. Им выдали повестки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Сегодня в сеть попало видео, снятое в заведении PUBLIC beach & club, расположенном на одесском побережье.

На видео можно увидеть женщину и мужчину, занимающихся оральным сексом. При этом мужчина курит кальян, а женщина стоит перед ним на коленях.

На инцидент отреагировали местные власти. По словам Братчука, героям видео вручили повестки, поэтому "участники непристойного действа в одном из заведений отдыха Одессы готовятся пройти медицинскую комиссию".

"Она определит не только состояние их здоровья после соответствующих совместных процедур. Осмотр врачей состоится в связи с получением этими горе-отдыхающими повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Гормональный всплеск в дальнейшем они смогут привести к нормальному балансу во время боевых действий", - написал он.

Как писал УНИАН, одесские пляжи массово заполнили горожане, несмотря на опасность заминирования моря и побережья. За них взялась полиция - отдыхающих выгоняли с пляжей.

Также 11 июня на одном из пляжей Одесской области мужчина, вместе с семьей проигнорировавший запрет на посещение пляжей из-за минирования, умер в результате взрыва мины.

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