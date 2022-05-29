Особенно циничным выглядит, когда родители приводят на заминированные пляжи детей, подчеркнул глава ОВА.

Одесские пляжи массово заполнили горожане, несмотря на опасность заминирования моря и побережья. Председатель ОВА Сергей Братчук призвал местных "не переходить в когорту так называемых бессмертных", и подчеркнул, что минная опасность все еще актуальна.

Об он заявил 29 мая в эфире национального телемарафона.

Братчук отметил, что акватория и побережье Черного моря заминированы. Речь идет не только об одесских пляжах, но и обо всем побережье области.

"Я надеюсь, что в ближайшее время - юристы над этим уже работают - соответствующие положения законодательства позволят привлечь человека к ответственности за такие действия. Ведь речь идет не только о нарушении условий военного положения, общественного порядка. Речь идет о том, что сегодня власти, областные и городские, пытаются максимально спасти людей. Это без преувеличения. Мне бы очень не хотелось, извините, чтобы руки, ноги и головы одесситов, или других желающих загорать на заминированных территориях, летали над акваторией Черного моря", - отметил он.

Глава ОВА назвал особенно циничным безответственное решение родителей приводить на заминированные пляжи детей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области из-за шторма в Черном море снизилась угроза высадки вражеского десанта на побережье.

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