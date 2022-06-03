В сети опубликовали ролик с задержанием одного из отдыхающих.

В Одессе на Чкаловском пляже полиция выгоняет с моря купальщиков, которые игнорируют установленные ограждения и запрещающие знаки.

Местные Telegram-каналы публикуют видео задержания на пляже одного из отдыхающих.

Со ссылкой на очевидцев отмечается, что сначала полиция попросила мужчину просто выйти из воды и показать документы, но он отказался. В итоге вывести его из воды помогли другие отдыхающие.

Официальной информации от полиции по данному инциденту на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что одесские пляжи массово заполнили горожане, несмотря на опасность заминирования моря и побережья.

На днях стало известно, что в Черном море штормом сорвало с якоря две вражеские морские мины. Также в акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокады судоходства.

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