Многие жители области не верят, что пляжи действительно заминированы.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о трагической гибели человека, отдыхавшего на заминированном пляже несмотря на предупреждения властей.

Об этом говорилось в его видеообращении.

"Этот человек, еще раз искренние соболезнования всем родным и близким, погиб менее часа назад. Отдыхая на пляже. На черноморском побережье Одесской области. Погиб не от солнечного удара, не от диверсионно-разведывательной группы противника, но погиб - подорвался на мине", - сказал Братчук.

Он эмоционально обратился к людям, которые посещают пляжи несмотря на запрет, в частности, с детьми.

"Я не знаю, сколько еще раз надо повторять всем, кто пытается стать главным кандидатом на "премию Дарвина" для тупых и безответственных, и пытается вместе с детьми - маленькими или постарше - делать селфи у табличек, где написано "Заминировано" или "Мины". Как до вас докричаться? Чтобы ваши руки, ноги, головы не летали над Черным морем и пляжами Одесской области. Сейчас, когда идет война и все заминировано. Вы не верите? Этот человек, к сожалению, тоже не верил. Но он погиб, подорвался на мине", - добавил он.

Братчук акцентировал, что за несколько часов до трагедии в 20 метрах от берега Одессы также сдетонировала мина.

В ОК "Юг" раскрыли подробности трагедии. Там отметили, что погибший мужчина отдыхал на пляже вместе с семьей.

"На одном из пляжей Одесской области мужчина подорвался на неизвестном предмете. Семья, несмотря на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде прогремел взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, одесские пляжи массово заполнили горожане, несмотря на опасность заминирования моря и побережья. За них взялась полиция - отдыхающих выгоняли с пляжей.

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