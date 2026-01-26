Работа – не одиночный вид спорта: Опра Уинфри поделилась главным карьерным уроком

Этот простой принцип способен кардинально изменить атмосферу в коллективе и вашу личную продуктивность.

Большинство профессионалов проводят свои дни, сосредоточившись на эффективности, дедлайнах, результатах и выполнении качественной работы, которую заметят. Это нормально. Но есть одна упускаемая из виду истина о работе (да и о жизни в целом), которая не прописана в должностных инструкциях или KPI.

Работать приятнее, и дела часто идут лучше, когда мы делимся этим процессом, пишет Inc. Речь идет о "разделении" в человеческом смысле: впустить кого-то в свой мир, заметить других и радоваться прогрессу вместе, а не в одиночку. Эта идея ясно прослеживается в истории, которую часто рассказывает Опра Уинфри о своем детстве в Миссисипи и уроке, полученном благодаря шоколадному батончику.

"Говорю вам, если вы делаете что-то, чтобы сделать другого человека счастливее, это возвращается к вам сторицей. Я поняла на собственном опыте, еще будучи маленьким ребенком, что шоколадный батончик казался вкуснее, если рядом был кто-то, кому я могла сказать: "Вкусно, правда?". Все в жизни становится лучше, когда вы делитесь этим. И когда вы делаете что-то для другого, польза возвращается и к вам, и к нему. Именно в этом я нахожу свою величайшую радость".

Видео дня

Это простая история. А теперь давайте применим ее к рабочему месту, где мы проводим большую часть времени бодрствования. Потому что большинство из нас упускает этот момент.

Работа не должна быть одиночным видом спорта

Когда люди держат все в себе – идеи, заслуги, стресс, победы – работа становится сухой сделкой и ведет к изоляции. Как по мне, это тоска, и я бывал в таких ужасных офисах. Но когда сотрудники делятся, пусть даже в мелочах, атмосфера меняется. Растет доверие. Повышается энергия. Люди чувствуют себя менее одинокими в своей рутине.

Так как же это выглядит в повседневной работе?

Совместная работа создает связь без лишних усилий

Вам не нужны тренинги по тимбилдингу, чтобы наладить контакт. Поделиться контекстом сложного проекта, ввести кого-то в курс дела на раннем этапе или просто сказать: "Вот над чем я сейчас работаю", – все это помогает другим почувствовать себя причастными. Это строит сообщество. Инклюзивность, даже неформальная, уменьшает трение и недопонимание.

Разделение успеха укрепляет сотрудничество

Упоминание вклада коллеги – особенно когда вы не обязаны этого делать – дает больше, чем просто приятные эмоции для него. Это сигнал о признании, уважении, лояльности и справедливости. Люди охотнее приходят на помощь, когда знают, что их усилия не останутся незамеченными.

Помощь другим улучшает вашу собственную работу

Именно на эту часть указывает Опра, и люди часто ее недооценивают. Когда вы поддерживаете и обслуживаете интересы другого – предлагая обратную связь, время или поддержку, – это приносит пользу и вам во многих отношениях. Это помогает укрепить такие культурные ценности, как эмпатия, щедрость и лидерство через служение.

Можно поспорить, что самые значимые рабочие моменты для вас были связаны с другими людьми. Те времена, когда вам поручали решить проблему вместе, смех после напряженного совещания и празднование маленькой победы. Удовлетворение от работы редко приходит от достижения самого по себе. Оно приходит от достижения, у которого были свидетели.

Для всего этого не нужны должность, полномочия или разрешение. И это бесплатно. Есть несколько способов, как начать делиться с коллегами прямо сегодня, буквально на ходу:

Делитесь информацией, вместо того чтобы охранять ее.

Говорите "спасибо" вслух, а не просто думайте об этом.

Пригласите кого-то разделить победу, вместо того чтобы присваивать ее себе.

Поинтересуйтесь состоянием коллеги, если он выглядит перегруженным.

Вовлекайте других в принятие повседневных решений.

Делите лавры успеха с командой.

Шоколадный батончик вкуснее, когда есть кто-то, кто может насладиться им вместе с вами. Работа тоже. На этой неделе намеренно поделитесь на работе одной вещью – заслугой, своей помощью, контекстом ситуации или признательностью. Заметьте, как это изменит не только день другого человека, но и ваш собственный.

Ранее УНИАН сообщал, что людей с чрезвычайно высоким интеллектом раздражают эти 11 вещей.

Вас также могут заинтересовать новости: