Многие сотрудники поколения Z начали свою карьеру во время локдаунов, и, как они утверждают, упустили важные возможности для социального общения.

Новое исследование показало, что четверо из десяти сотрудников поколения Z (16–24 года) предпочитают традиционную офисную работу, поскольку чувствуют себя одинокими, работая из дома. Об этом сообщает The Independent.

Многие из них начали карьеру в период локдаунов, когда удаленка стала нормой, и, никогда не работали в офисе на постоянной основе, отмечают авторы исследования. Это лишило их привычных форм неформального общения, вроде совместных обедов и встреч после работы.

В докладе, основанном на опросе 8 тысяч взрослых британцев, также было обнаружено, что именно молодые сотрудники страдают от одиночества сильнее других. Особенно тяжело приходится тем, кто зарабатывает на блогинге или в соцсетях. Почти 60% инфлюэнсеров признались, что хотят найти работу, которая предлагает более социальную среду.

При этом многие уже сделали выбор в пользу офиса. Так, издание приводит в пример 24-летнего помощника по связям с общественностью Тома Брауна. Он рассказал, что после нескольких лет "удаленки" почувствовал себя одиноким и решил сменить работу ради психологического комфорта.

"Когда я искал новое место, я специально выбирал вакансии с офисом, чтобы у меня были коллеги, с которыми можно общаться в обеденное время и гулять после работы", – говорит он. И отмечает, что с выходом в офис его самочувствие улучшилось.

