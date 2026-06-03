В Париже обнаружили загадочные артефакты: археологи говорят о 'коде да Винчи'

Исследователи раскрыли 1700 лет скрытой истории.

Под знаменитым собором Нотр-Дам в Париже развернулись настоящие "раскопки века", которые открывают тысячелетние тайны прямо под ногами туристов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Международная команда исследователей уже извлекла из земли сотни удивительных предметов. Как отмечается, среди находок обнаружили старинную монету IV века с изображением римского императора Константина, а также обломки средневековой посуды с загадочными надписями. Эти символы внутри керамики пока не смог расшифровать ни один эксперт в мире, из-за чего их уже успели окрестить современным "кодом да Винчи".

Эти уникальные раскопки на площади перед собором стали возможными только потому, что власти Парижа решили озеленить и реконструировать территорию после масштабного пожара 2019 года. Однако по законам древних городов никакие работы нельзя начинать, пока ученые тщательно не исследуют каждый сантиметр почвы.

Видео дня

"Это редкая возможность для нас работать над чем-то, что реально повлияет на историю Парижа", – сказала Люси Альтенбург, консерватор парижского археологического подразделения.

Что скрывают подвалы старого Парижа

Исследователи буквально пробираются сквозь эпохи: сначала идет средневековый Париж, далее – зерновые ямы времен Меровингов и Каролингов, а еще глубже – плотный римский квартал, когда город еще назывался Лютецией. Двадцать веков человеческой истории здесь спрессованы всего в четырех метрах земли. По мнению специалистов, это примерно как высота двух с половиной Наполеонов Бонапартов, если поставить их друг на друга.

Интересно, что самые ценные и лучше всего сохранившиеся вещи – целые кувшины и чашки – археологи достают из бывших свал и туалетов под средневековыми домами. Мягкие отходы веками защищали посуду от разрушения.

Когда завершатся работы и что будет дальше

Сейчас все найденные сокровища отправляют в огромное археологическое хранилище Парижа. Сам обновленный и зеленый сквер с лесной поляной и 160 деревьями планируют полностью открыть для туристов к 2028 году.

Однако останавливаться на достигнутом ученые не собираются. Сейчас команда собора стремится спуститься еще глубже под землю, чтобы докопаться до артефактов древних галлов, которые жили здесь еще до прихода римлян.

Другие интересные находки

Ранее в Израиле 11-летний мальчик во время прогулки в археологическом парке Коразим случайно нашел редкий древний камень "Николо", который является разновидностью агата. По оценкам ученых Управления природы и парков, этот полудрагоценный артефакт когда-то украшал перстень или другое ювелирное изделие римско-византийской эпохи. Особую интригу событию придает именно место находки – древний город Коразим, который, согласно Новому Завету, был проклят Иисусом Христом из-за неверия его жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: