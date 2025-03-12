По словам врача, если придерживаться такого образа жизни, то это значительно улучшит ваше самочувствие в старости.

С возрастом у людей начинается ухудшение когнитивных функций. Некоторые изменения являются естественными и ожидаемыми, однако более тяжелые случаи могут привести к деменции - хроническому заболеванию, которое влияет на память, речь, способность думать и даже выполнять обычные повседневные вещи. Об этом рассказал сертифицированный невролог и эпилептолог, доктор Байбин Чен для CNBC make it.

Несмотря на то, что не все формы деменции можно полностью предотвратить, исследования показали, что некоторые изменения в вашем образе жизни и рационе могут уменьшить риск или отсрочить ее появление.

"Как невролог, я поощряю всех своих пациентов вносить коррективы и внедрять привычки в свою повседневную жизнь для улучшения здоровья мозга. В зависимости от человека, это может означать уменьшение потребления алкоголя, отказ от курения, ежедневные пешие прогулки или уменьшение потребления обработанной пищи", - подчеркнул врач.

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Поэтому Чен назвал три вещи, которые он делает каждый день, чтобы снизить риск развития деменции.

Начинает свой день с завтрака, который полезен для мозга

По словам невролога, он старается пить много воды, хорошо высыпаться и есть трижды в день. В частности врач советует делать для себя питательный завтрак, который будет содержать многозерновой хлеб с большим содержанием клетчатки, греческий йогурт, орехи и ягоды.

"Клетчатка в многозерновом хлебе и пробиотики в йогурте поддерживают здоровый микробиом кишечника, что имеет решающее значение для оптимизации здоровья мозга. Кишечник и мозг имеют тесную связь. Например, кишечник производит значительное количество серотонина и дофамина в нашем организме, которые влияют на наше настроение и эмоции. Здоровый микробиом кишечника также уменьшает воспаление, что, в свою очередь, может снизить риск нейродегенеративных заболеваний", - объяснил врач.

Кроме того, ягоды и орехи имеют много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают память и познание, подчеркнул Чен.

"Орехи являются хорошим источником клетчатки и могут замедлять пищеварение, помогать дольше чувствовать себя сытым и замедлять повышение уровня сахара в крови. Употребление орехов может снизить риск развития диабета, который связан с повышенным риском ухудшения когнитивных функций", - добавил невролог.

Также можно добавить к завтраку яйца, чтобы обеспечить свой организм хорошим источником белка. По словам врача, некоторые исследования показали, что потребление яиц уменьшает риск развития деменции.

Танцует так, будто никто не видит

Невролог говорит, что танцы являются отличным аэробным упражнением для сердца и мозга, которое требует координации, ритма, пространственной осведомленности и креативности.

"Изучение хореографии также требует умственной активности и памяти. Она стимулирует различные участки мозга и укрепляет нейронные связи с другими частями тела. В одном исследовании, которое изучало различные когнитивные и физические нагрузки (включая плавание, езду на велосипеде и подъем по лестнице), танцы оказались единственным видом физической активности, связанным с меньшим риском деменции", - подчеркнул эксперт.

Обычно большинство людей избегают танцев, ведь считают, что они не имеют чувства ритма, однако вам не обязательно выходить на сцену. Невролог советует найти свой ритм наедине или с несколькими людьми, с которыми вы будете чувствовать себя комфортно.

Работает над своими навыками иностранного языка

Изучение иностранного языка улучшает ваше внимание и рабочую память, а также может изменить структуры в вашем мозге.

"Это может увеличить количество серого вещества в различных областях мозга, построить новые нейронные пути и усилить существующие нейронные связи", - объяснил врач.

По словам Чена, исследования показывают, что способность свободно разговаривать на двух языках связана с более высоким когнитивным резервом.

"Чем крепче ваш когнитивный резерв, тем меньше вы подвержены снижению когнитивных способностей, когда мозг нарушается или структурно меняется со временем. Это может быть одной из причин, почему у двуязычных людей симптомы деменции появляются на четыре-пять лет позже, чем у одноязычных", - подчеркнул невролог.

Другие советы врачей

Ранее врачи объяснили, почему человек зол, когда голоден. По их словам, когда человек голоден, то в теле и мозге происходит целый каскад изменений, которые могут существенно повлиять на настроение и поведение, поэтому для правильной работы мозга необходима глюкоза.

Также врач рассказала, как помочь себе без лекарств, если "подводит" желудок. По ее словам, для этого нужно наладить режим питания, иметь регулярную физическую активность, а также отказаться от вредных привычек.

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