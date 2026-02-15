Гаити стало чемпионом по биоразнообразию благодаря птицам, которые жили миллионы лет назад

Исследование показало, как траектории полета древних птиц дали толчок эволюции чрезвычайно биоразнообразного горного хребта в карибской стране.

Горный хребет на юго-западе Гаити в Карибском бассейне имеет большое количество разнообразных растений. При этом многие уникальные виды растений появились здесь по маршрутам древних птиц, которые дали старт эволюционному рывку, пишет Discover Wild Life.

Как показало исследование, опубликованное в Ботаническом журнале Линнеевского общества, небольшой горный хребет на Гаити содержит больше разнообразия растений, чем почти любое другое место в Карибском бассейне.

В целом Карибские острова являются одной из 36 признанных точек наибольшего биоразнообразия растений в мире. Из них треть видов эндемичных растений приходится на остров Эспаньола (там расположены Гаити и Доминиканская Республика) – то есть растения встречаются только там и нигде больше. В пределах этого острова горы Масиф-де-ла-Отт содержат чрезвычайно высокую концентрацию эндемичных видов.

Видео дня

"Это горячая точка биоразнообразия внутри горячей точки биоразнообразия", – говорит Эндрю Наранхо из Международного университета Флориды.

Чтобы ответить на вопрос, почему в этой точке сконцентрировано так много разных видов, Наранхо и его коллеги изучали меластомы Эспаньолы – тропические растения с семенами, которые распространяются преимущественно птицами.

На острове насчитывается 130 эндемичных видов меластом. Изучая ДНК этих растений, а также исторические данные, команда создала генеалогическое дерево, которое показало, когда и где эволюционировали различные виды.

Многие предки современных меластом происходят из Кубы. Миллионы лет назад эти растения были занесены в горный массив Ла-Отт в желудках птиц, которые ели их плоды, а затем улетели на Гаити. Там семена проросли, и со временем растения диверсифицировались, образуя новые виды. Это происходило по меньшей мере 19 раз, включая один случай, когда исходный вид эволюционировал, образовав 18 новых.

Птица, которая перенесла эти конкретные семена, совершила свое 100-километровое путешествие 1,6 миллиона лет назад. Таким образом, исследование рассказывает не только о биоразнообразии растений, но и о путях полета предков этих птиц.

Были и другие маршруты. Исследование выявляет различные древние и непредсказуемые пути полетов, расходящиеся во всех направлениях через Карибский бассейн, в частности от Эспаньолы и Кубы до Ямайки и Пуэрто-Рико, а также от Кубы до Малых Антильских островов.

Сейчас изменение климата и вырубка лесов угрожают растениям массива де ла Хотт. Большинство меластомовых там обитает на высоте более километра. С ростом температуры они все больше оказываются между скалами и пустым небом. Команда ученых надеется, что их находки помогут в сохранении растений.

Почему тропические животные такие красочные

Напомним, что ученые изучают причины, по которым живые существа на экваторе имеют яркую окраску. Они предположили, что повышенное количество солнечной энергии на экваторе отвечает за повышение продуктивности. Также среди причин отсутствие заморозков и большое количество хищников.

Вас также могут заинтересовать новости: