Девушка купила старую хату в селе и рассказала, как будет ее ремонтировать

Во дворе есть кран с водопроводом, но нет ни колодца, ни скважины. Для владелицы это минус.

Девушка купила старый дом в селе и начала постепенно его обустраивать. Хотя дом и не выглядит запущенным, работы вокруг него все равно много.

Хозяйка дома Юля рассказала на своем канале"Кока-Юка", что купила дом в селе, где живет ее бабушка. Работы в доме много, по словам женщины, поскольку раньше в нем жили пожилые люди, а ремонт делали не менее 20 лет назад.

Несмотря на это, дом не выглядит так, будто всё нужно начинать с нуля. В нём уже есть вода, ванна, туалет, отопление. Благодаря этому ремонт обойдётся значительно дешевле, отметила женщина.

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Дом трехкомнатный, в нем также есть кухня и широкий коридор, ванная, туалет, веранда и помещение с бойлером и котлом.

Женщина отметила, что в приобретённом жилье ей понравились большой коридор и широкие окна. Ванная комната просторная, но её нужно ремонтировать, как и туалет.

Отапливать дом можно не только электричеством. В комнатах уже установлены батареи, работает электрокотел, а еще остались две печки. Одна стоит между спальней и кухней, вторая – между гостиной и еще одной комнатой. Поэтому дом можно отапливать и дровами.

В доме также есть небольшой балкон, где хозяйка уже планирует обустроить место для отдыха.

Вокруг дома есть огород, цветники и деревья. Во дворе – гараж, погреб, летняя кухня, несколько хозяйственных построек, дровник, уличный туалет и беседка.

На участке также стоит здание, где предыдущие владельцы когда-то пекли хлеб. Теперь Юлия складывает туда старые вещи, которые выносит из дома во время уборки.

Во дворе есть кран с водопроводом, но нет ни колодца, ни скважины. Для владелицы это минус, но со двора виден лес за рекой, и именно этот пейзаж, по словам Юли, ее подкупил.

Другие новости о старых домах в селе

Ранее УНИАН писал, что супруги купили старый дом в селе и поделились, как уже 3 года его обустраивают. Поскольку дом простоял пустым 10 лет, супруги получили не уютное жилье, а объект для ремонта.

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