Купили дом мечты, а получили кучу проблем: как семья спасает новое жилье

То, что удалось спасти, хозяева передали мастерам на реставрацию.

Семья из Хмельницкой области приобрела дом, а вместе с новым жильем получила и немало работы. Об этом в соцсетях рассказала хозяйка Алена.

Главная проблема для новых владельцев – влажность и плесень на стенах. Женщина поделилась, что, чтобы дать дому "выдохнуть", сняли старые обои, обработали стены специальными средствами и организовали сквозное проветривание. Результат – стены теперь сухие и чистые.

Занимались и электрикой – она хоть и не была в критическом состоянии, но требовала приведения в порядок. Часть проводки переделали, а часть вынесли в отдельное хозяйственное помещение с вентиляцией – туда, где можно безопасно подключать генератор. Остальную часть подготовили к следующему этапу работ.

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Не повезло и дверям – входным, тем, что ведут во двор, и тем, что вели на чердак. Все три оказались непригодными, поэтому их просто демонтировали и поставили новые.

Старую мебель хозяева выбрасывать не стали – то, что можно спасти, отдали мастерам на реставрацию. А вот полу в кухне и коридоре не повезло: влага сделала своё дело, доски разбухли. Теперь здесь планируют уложить плитку – такую же, как уже лежит в ванной.

Дошли руки и до двора. Деревянные качели, которые со временем начали рассыхаться, отшлифовали, обработали защитной пропиткой и покрасили свежей краской. Рядом поставили стол – чтобы уже сейчас можно было посидеть вечером на улице, хотя сам он тоже ждет обновления.

Главная же задача, за которую взялись хозяева, – источник влаги в доме. Утепление стен уже началось, а в планах – обустроить отмостку и дренаж, чтобы вода больше не подступала к фундаменту.

Недвижимость в Украине

Ранее УНИАН писал, как украинка Алина из Днепропетровской области купила старый дом в селе, имея в распоряжении 8 тысяч долларов. Через год она показала в TikTok, как изменился дом, и поделилась главными выводами по ремонту. По её словам, самое важное правило – сначала накопить деньги, ведь чем дешевле дом, тем хуже его состояние и тем больше вложений он требует.

Другая украинская семья приобрела за 5,5 тысячи долларов заброшенную "лачугу" площадью всего 23 квадратных метра в Каменском в Днепропетровской области. Вместо того чтобы снести здание, владельцы решили дать ему вторую жизнь и превратить в дачу или гостевой дом. Сначала пришлось расчистить двор от старой мебели, строительного мусора и хлама, а туалет, который держался "на честном слове", демонтировать.

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