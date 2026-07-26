Украинка купила дом в селе за 8 тысяч долларов: что она поняла за год ремонта

Чтобы привести такой дом в порядок, требуется много денег, времени и сил.

Украинка Алина из Днепропетровской области купила старый дом в селе, имея всего 8 тысяч долларов. Через год она в своем аккаунте в TikTok (alina.ptrnko) показала, как изменился дом, и рассказала о главных выводах, которые сделала во время ремонта.

Так, главный совет от Алины тем, кто хочет приобрести дом в деревне, – копить деньги.

Она отметила, что чем дешевле дом, тем хуже его состояние, и привести в порядок старый сельский дом – это сложная задача, требующая не только значительных финансовых вложений, но и крепкого здоровья.

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"Дом требует очень больших финансовых вложений, особенно если это дешевый дом. Чем ниже цена – тем хуже состояние дома. Это очевидно. Здоровья тоже нужно немало", – пояснила Алина.

Однако самое главное и самое сложное – это иметь достаточно свободного времени, делится она.

"Совмещать жизнь в деревне и работу, особенно летом, когда много дел, сложно. Есть ли чем заняться в деревне? Однозначно есть", – убеждает украинка.

Она также рассказала, что после покупки стоит быть готовыми к тому, что реальность не всегда будет соответствовать ожиданиям.

"За это время я поняла одну важную вещь: как бы сильно ты ни старался, очень маловероятно, что за короткий срок ты выполнишь всё, что себе запланировал. А ещё тебя будут ждать новые сюрпризы. Это те планы или провалы, о которых ты даже не подозревал, что они могут быть. Ну, и готовым ко всему ты тоже не можешь быть", – говорит она.

Ранее УНИАН рассказывал, как мужчина купил столетний дом-мазанку на берегу Днестра и теперь планирует его восстанавливать. Он поделился, что окружающие пейзажи – одна из главных причин, по которой он купил этот дом. Он станет скорее местом отдыха, куда он будет выезжать из города, чтобы искупаться, порыбачить и насладиться природой.

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