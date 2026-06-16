Можно ли есть семена арбуза: диетологи удивили своим ответом

Известно, что семена арбуза имеют низкую калорийность.

В детстве вы, возможно, слышали, что семена арбуза нельзя глотать, однако, как оказалось, их вполне безопасно употреблять. Как пишет Southern Living, дети, беременные и другие взрослые могут спокойно их есть без каких-либо проблем.

"Арбуз можно использовать на все сто процентов", - заверила старший директор по коммуникациям Национального совета по продвижению арбузов Стефани Барлоу.

Польза семян арбуза

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Арбуз - это фрукт, богатый питательными веществами, содержащий различные минералы, клетчатку и фитонутриенты. Он является хорошим источником витамина С, витамина А, витамина В6 и калия.

Семена также являются источником витаминов и минералов, таких как фосфор, калий, марганец, фолаты, цинк и железо, а также незаменимых жирных кислот и белка.

"Эти различные питательные вещества, такие как марганец, способствуют нормальному функционированию мозга и нервной системы, а фосфор помогает в формировании здоровых костей. Железо помогает бороться с дефицитом железа, что, в свою очередь, улучшает концентрацию внимания и уровень энергии", - подчеркнула дипломированный диетолог Лорен Манакер.

В то же время жирные кислоты в этих семенах могут снижать уровень холестерина.

Семена арбуза - это неожиданный способ добавить в свой рацион немного больше белка. Барлоу говорит, что в 30 граммах пророщенных, очищенных от скорлупы и высушенных семян арбуза содержится около 10 г белка.

Кроме того, они имеют низкую калорийность. В 30 граммах семян арбуза содержится 158 калорий.

Виды семян арбуза

Существует два основных вида семян арбуза - черные и белые, поэтому оба можно употреблять в сыром виде.

"Черные семена - это полные, созревшие семена арбуза", - объясняет Манакер.

Такие семена можно посадить в землю, чтобы вырастить больше арбузов.

Белые семена - это лишь полые оболочки черных семян, которые не созрели.

"Их гораздо легче глотать благодаря мягкой мякоти, и в арбузах без семян их гораздо больше, поскольку эти арбузы специально выведены так, чтобы не образовывать зрелых семян", - отметила Манакер.

Как есть семена арбуза

Помимо жевания и проглатывания семян во время употребления арбуза, есть много способов насладиться семенами. В частности, можно приобрести масло из семян арбуза, масло и даже муку.

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