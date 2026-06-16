Что стоит есть для здоровья сердца: кардиолог назвал лучшие перекусы

Известно, что контроль уровня сахара в крови важен для защиты сердечно-сосудистой системы.

Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из главных причин смертности в мире, однако части из них можно предотвратить благодаря сбалансированному питанию и здоровому образу жизни. Поэтому врач-кардиолог Александру Ковачу рассказал для Digi24.ro, какие продукты могут способствовать поддержанию здоровья сердца.

Черный шоколад

"Черный шоколад может оказывать благотворное влияние на здоровье сердца, в частности снижая риск ишемической болезни сердца, благодаря высокому содержанию антиоксидантов и флавоноидов. Эти соединения способствуют повышению биодоступности оксида азота - вещества, способствующего расслаблению сосудов. Таким образом поддерживается функция эндотелия, ограничиваются воспалительные процессы в кровеносной системе, а стенки артерий лучше сохраняют свою эластичность. Чтобы воспользоваться этими свойствами, рекомендуется выбирать сорт с содержанием какао не менее 70% и без добавления сахара", - объяснил врач.

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Однако количество потребления должно оставаться умеренным, а именно около 20 граммов в день. Поэтому если этот продукт укладывается в суточную норму калорий, он может стать частью повседневного рациона.

Греческий йогурт

Греческий йогурт является важным источником белка, который способствует возникновению чувства сытости и помогает поддерживать стабильный уровень гликемии.

"Контроль уровня сахара в крови важен для защиты сердечно-сосудистой системы, поскольку повышенный уровень сахара может способствовать воспалительным процессам, поражающим стенки сосудов и способным привести к повышению артериального давления", - добавляют в публикации.

Последние исследования доказывают, что пробиотики могут оказывать благотворное влияние на липидный профиль, маркеры воспаления и артериальное давление. В свою очередь, этот продукт обеспечивает организм важными питательными веществами, такими как кальций, калий и магний, которые участвуют в нормальной работе организма.

"Для более питательного рациона его можно употреблять вместе с лесными ягодами, известными своими антиоксидантными свойствами и ролью в поддержании функции эндотелия, а также, по желанию, добавить ложку семян чиа или льна, что добавит клетчатки и омега-3 жирных кислот. Зато варианты с фруктами, доступные в магазинах, не рекомендуются, поскольку часто содержат большое количество добавленного сахара", - сказал Ковачу.

Масличные культуры (орехи, фисташки, миндаль)

По словам врача, орехи, фисташки и миндаль способствуют улучшению функции эндотелия, защищая внутренний слой артерий и поддерживая эластичность сосудов.

"Они могут играть важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы в долгосрочной перспективе", - заверил кардиолог.

Овсяные хлопья

Овсяные хлопья являются важным источником растворимой клетчатки, а именно бета-глюканов, которые помогают снизить уровень холестерина и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

"Благодаря этим эффектам они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и способствуют лучшему метаболическому балансу", - добавил Ковачу.

Сезонные фрукты

Сезонные фрукты - хороший вариант для здорового перекуса, при условии, что их нужно употреблять в умеренных количествах и включать в сбалансированный рацион.

"Они содержат витамины, клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают нормальное функционирование организма и способствуют защите сердечно-сосудистой системы", - подчеркнул врач.

Другие советы по здоровью

Как писал УНИАН, один вид хлеба так же вреден для здоровья, как чипсы или жареный картофель. По словам экспертов, хлеб сам по себе не является вредным продуктом, однако с развитием мукомольной промышленности в пекарнях распространились сорта хлеба, изготовленные из рафинированной муки.

Также диетологи рассказали, что повышает артериальное давление. Они отметили, что в этот перечень вошли консервированная фасоль, сыр, заправки для салатов, соус для пасты в банке и другие.

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