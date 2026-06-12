Сливочное масло против растительного масла: повара ответили, на чем лучше жарить яйца

Эксперты в этом вопросе пришли к единому мнению.

Яйца - одно из самых простых и быстрых блюд, которые можно приготовить, но их также легко превратить из простого блюда в шедевр от шеф-повара. Как пишет Real Simple, выбор жира для приготовления может повлиять на все - от текстуры и вкуса яиц до того, насколько легко они жарятся на сковороде. Поэтому шеф-повара ответили, на чем стоит жарить яйца - на сливочном масле или растительном масле.

Все шеф-повара говорят, что сливочное масло является обязательным при приготовлении яиц, однако растительное масло также используется, когда речь идет о высокой температуре.

"Я использую и то, и другое, но для разных задач. Для большинства яиц я начинаю со сливочного масла, когда хочу вкуса и контроля; оно придает классический насыщенный вкус, а пена - это мой визуальный сигнал, что сковорода готова, не будучи при этом раскаленной", - объяснил шеф-повар и директор по инновациям в American Egg Board Нельсон Серрано-Бахри.

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По его словам, когда он готовит при высоких температурах, то отдает предпочтение маслу авокадо, которое обеспечивает равномерный нагрев и снижает риск подгорания.

"Я часто добавляю немного сливочного масла в растительное масло для вкуса", - подчеркнул он и отметил, что все яйца (независимо от способа приготовления) всегда следует готовить до температуры 70 градусов по Цельсию, чтобы обеспечить безопасность пищевых продуктов.

В то же время трехкратный лауреат премии Джеймса Бирда Дэвид Лейт также использует как растительное масло, так и сливочное масло для приготовления блюд из яиц.

"Все сводится к температуре (растительное масло - для высокой температуры, сливочное масло - для более низкой) и содержанию воды (растительное масло ее не содержит, а сливочное - от 16 до 17,5 % воды, в зависимости от марки)", - отметил он.

В то же время большинство шеф-поваров предпочитают сливочное масло, даже если это означает смешивать его с растительным маслом.

"Честно говоря, я отдаю предпочтение маслу в 90 % случаев. Ничто не может сравниться с тем насыщенным ореховым вкусом, который оно придает яйцам", - подчеркнул Дэвид Давыдов, кулинар-любитель и основатель The Cooking Foodie.

Однако иногда время не позволяет этого.

"Масло "прихотливо" - оно подгорает, как только отвернешься. Если я спешу или хочу получить хрустящие, кружевные края на жареном яйце, я выбираю нейтральное растительное масло или даже хорошее оливковое масло", - заверил он.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты ответили, стоит ли хранить помидоры в холодильнике. В целом эксперты рекомендуют покупать столько помидоров, сколько вы сможете съесть, прежде чем они испортятся.

Также специалист объяснил, где не стоит использовать алюминиевую фольгу. Например, ее не следует использовать вместе с кислыми продуктами, а в микроволновой печи она может легко воспламениться.

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