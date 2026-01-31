Какие SMS и фото нельзя хранить в телефоне: мошенники охотятся за этими данными

Не храните в телефоне, в частности, номер вашей банковской карты.

В наше время чужой смартфон может стать для мошенников "золотой жилой", если в нем хранится информация, которая способна помочь им получить доступ к интернет-банкингу или собрать достаточно данных для оформления кредита на имя владельца телефона.

Многие думают, что знают, как защитить телефон от взлома и кражи данных, однако беспечность может привести к серьезным финансовым потерям. Поэтому УНИАН решил разобраться, какие сообщения нельзя хранить в телефоне и с какими фотографиями лучше распрощаться сразу после отправки.

Какие SMS нельзя хранить в телефоне

Необходимо избавляться от сообщений, в которых указаны ваши персональные данные – фамилия, имя, отчество, номер паспорта или идентификационного кода, домашний адрес.

Видео дня

Также ни в коем случае нельзя хранить SMS, которые содержат:

Номер вашей банковской карты.

PIN-код к ней или CVC (трехзначный код на обратной стороне карточки).

Обратите внимание на то, что опасными могут быть и те сообщения, в которых злоумышленники могут найти ответ на секретный вопрос, который используется для восстановления доступа к банковским или другим аккаунтам.

Еще не стоит считать безобидными одноразовые SMS от банков. Лучше и от них избавиться, чтобы не давать мошенникам лишней зацепки, приближающей их к вашим деньгам.

Какие фото нельзя хранить в телефоне

В первую очередь, нужно удалить фотографии документов, на которых четко видно их номера и другую важную информацию. Снимок любого документа злоумышленники могут использовать с корыстной целью – например, взломать ваш аккаунт или создать фейковую учетную запись от вашего имени на каком-то сайте и продать в даркнете.

Также не стоит хранить сообщения и скриншоты, в которых вы фиксируете личные данные "для себя". Еще опасно держать в смартфоне скриншоты переписок с банками, кодов подтверждения, электронных билетов, чеков и квитанций.

Не забывайте и о тех снимках и сообщениях, которые вы можете сами писать себе и сбрасывать в "Сохраненки" в мессенджере. Также необходимо проверить и "почистить" приложение "Заметки".

После того, как вы наведете порядок в телефоне, не забудьте очистить корзину гаджета – там файлы после удаления могут находиться еще неделями.

Кроме того, важно проверить резервные копии – в Google Drive, iCloud или на других сервисах, где информация может сохраняться автоматически.

Ранее УНИАН писал, как узнать, есть ли у вас прослушка телефона. Журналисты выяснили, что есть явные признаки, которые свидетельствуют о том, что ваш разговор с собеседником может кто-то слушать.

Вас также могут заинтересовать новости: