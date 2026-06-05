Что произойдет с организмом, если ежедневно употреблять мед: диетологи дали ответ

По словам диетолога, этот натуральный подсластитель содержит такие микроэлементы, как калий, кальций и магний.

Что касается натуральных подсластителей, то мед является одним из самых популярных вариантов. Он не только вкусен, но и его довольно легко найти в магазинах, пишет Real Simple.

Издание отмечает, что мед также прекрасно сочетается с множеством продуктов, в частности с чаем, овсянкой, йогуртом и заправками для салатов.

Благодаря этим свойствам у вас может появиться желание употреблять мед каждый день. Но стоит ли это делать?

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Если вы часто употребляете мед, особенно если для вас важно правильное питание, следует помнить о некоторых вещах.

В частности, диетологи рассказали об основных последствиях ежедневного употребления меда, а также о самых здоровых способах его употребления.

"Мед в основном состоит из природных сахаров, а именно фруктозы и глюкозы, которые являются простыми углеводами, обеспечивающими быстрый и легкоусвояемый источник энергии. Он также содержит небольшое количество витаминов группы В, которые помогают организму преобразовывать пищу в энергию и поддерживают здоровье кожи, нервной системы и пищеварения", – пояснила диетолог Лорен Манакер.

Более того, по словам Манакер, этот натуральный подсластитель содержит микроэлементы, такие как калий, кальций и магний.

"Калий помогает регулировать артериальное давление, кальций поддерживает здоровье костей, а магний способствует работе мышц и нервной системы", – добавила она.

Кроме того, как отмечает Манакер, мед содержит аминокислоты (то есть строительные блоки белков) и ферменты, такие как глюкозооксидаза, которые способствуют его антимикробным свойствам и помогают расщеплять сахара.

Что происходит, если ежедневно употреблять мед?

Издание отмечает, что хотя мед обычно употребляют в небольших количествах, его включение в рацион все равно может принести пользу организму.

Во-первых, питательные вещества, содержащиеся в меде, помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением – двумя основными факторами развития хронических заболеваний.

"Мед содержит природные растительные соединения, называемые флавоноидами, и полифенолы, такие как кверцетин, кемпферол, хризин и апигенин, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами", – поделилась диетолог Карлин Ремедиос.

По словам Ремедиос, эти соединения могут помочь снизить уровень воспалительных химических веществ в организме, а также окислительный стресс, вызванный вредными свободными радикалами.

"Поскольку мед употребляют в небольших количествах, он не является основным источником противовоспалительных питательных веществ по сравнению с такими продуктами, как фрукты и овощи", – отметила диетолог.

Вместо этого его наибольшая польза может заключаться в том, что он заменяет более сильно обработанные подсластители в рамках сбалансированного рациона.

В статье указывается, что добавление меда в рацион имеет потенциальные преимущества для пищеварения.

"Мед содержит пребиотики, такие как олигосахариды, которые помогают питать полезные бактерии кишечника и способствуют здоровому микробиому. Он также содержит ферменты, помогающие расщеплять сахара, что может дополнительно поддерживать процессы пищеварения", – рассказала Манакер.

Она рассказала об исследовании, проведенном на людях, в котором изучались эффекты употребления меда с йогуртом – продуктом, богатым пробиотиками. Исследователи обнаружили, что употребление меда обогащало пробиотики в йогурте, что, по словам диетолога, свидетельствует о том, что мед может способствовать выживанию пробиотиков в организме человека.

Какие недостатки имеет мед

"Хотя мед обладает множеством полезных для здоровья свойств, ежедневное употребление может иметь определенные недостатки, особенно если его употреблять в чрезмерных количествах", – предупредила Манакер.

В частности, диетолог перечислила, какими могут быть последствия чрезмерного употребления меда:

"Мед является высококалорийным продуктом с высоким содержанием сахара, что при чрезмерном употреблении может способствовать набору веса, скачкам уровня сахара в крови и повышению риска развития диабета 2 типа".

Кроме того, если у вас диабет или преддиабет, лучше следить за размером порций из-за высокого содержания сахара в этом продукте.

"Попробуйте сочетать мед со сбалансированными блюдами, а не употреблять его отдельно", – советует Ремедиос людям с таким диагнозом.

Сколько меда можно употреблять ежедневно?

Несмотря на пользу ежедневного употребления меда, важно следить за размером порций, поскольку его легко переесть.

Также стоит помнить, что, по словам Ремедиос, для долгосрочного здоровья общие пищевые привычки, такие как употребление большого количества овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, полезных жиров и белка, имеют большее значение, чем любой отдельный подсластитель.

В то же время диетолог указала, что мед может быть частью здорового рациона, если употреблять его в умеренных количествах.

"Для большинства людей разумная порция составляет примерно одну-две чайные ложки в день", – отметила она.

Однако, по словам Ремедиос, исключение составляют случаи, когда у вас есть хроническое заболевание, например диабет. В таком случае стоит проконсультироваться с врачом, который сможет определить, безопасно ли для вас ежедневное употребление меда.

Кроме того, чтобы насладиться медом, поддерживая при этом равновесие уровня сахара в крови и усиливая чувство сытости, диетолог советует сочетать мед с продуктами, содержащими белок, клетчатку и полезные жиры.

Среди примеров таких сочетаний – натуральный йогурт с медом и орехами, овсянка с семечками и медом, тосты из цельнозернового хлеба с ореховым маслом и медом, а также чай с медом в сочетании со сбалансированным перекусом или полноценным приемом пищи.

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