В чемодане могут прятаться нежелательные "безбилетники".

Британских отдыхающих призвали никогда не распаковывать багаж в своей спальне после возвращения из отпуска, поскольку есть риск привезти нежелательных гостей. Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что большинство путешественников хотят навести порядок в своем доме после отпуска, и распаковать чемодан на кровати было бы лучшей идеей после возвращения домой. Но генеральный директор и эксперт по матрасам компании MattressNextDay Мартин Сили предостерегает от этого - ведь можно нечаянно привезти "нежелательных безбилетных пассажиров" домой. В частности, речь идет о клопах.

"Вернувшись домой, распакуйте свой багаж в другом месте, кроме спальни. Еще лучше, если это будет на твердом полу, поскольку вы не сможете заметить клопов на ковре. Внимательно осмотрите свой чемодан и воспользуйтесь фонариком. загляните в швы, складки и карманы вашего чемодана", - советует эксперт. Видео дня

Он также рекомендует почистить чемодан пылесосом, ведь постельные клопы могут прятаться в багаже, прежде чем перебраться на кровать, шторы или мягкую мебель.

Кроме того, Сили указывает на ошибку туристов, которые только прибыли на место жительства.

"Никогда не кладите свой чемодан на гостиничную кровать. Обычно, когда вы прибываете в отель, вы можете положить свой чемодан просто на кровать, не проверив на наличие насекомых, и начать распаковывать его. Однако, сделав это, вы положите свой багаж и одежду прямо на место, где обычно встречаются постельные клопы, и даете им бесплатный билет домой", - говорит эксперт.

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Названы три замечательных острова Средиземноморья, чтобы избежать толп этим летом. Это Менорка (Испания), Корсика (Франция) и Искья (Италия).

По словам экспертов, курорты на берегу Средиземного моря традиционно являются одними из самых популярных мест для летнего пляжного отдыха в Европе, и ежегодно туда стекаются миллионы туристов со всех уголков планеты.

Как следствие - на некоторых из самых популярных пляжей уже стало настолько людно, что местные жители начали проводить всевозможные кампании против туристов - от "бунтов полотенец" до фальшивых надписей.

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