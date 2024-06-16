В ближайшее время современные истребители для ВСУ должна передать Дания.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что истребители F-16 будут поставлены в два-три захода в 2024 году. По его словам, первый заход должен состояться уже в ближайшее время.

"Действительно, в ближайшее время они ожидаются от Дании. Это небольшое количество. Затем - Нидерланды, которые приобщаются к этому. И до конца года есть еще поставки на осень", - подчеркнул военный эксперт в комментарии для NV.

Мусиенко рассказал, если в 2024 году ВСУ получат не менее 12 таких самолетов, то это будет "очень неплохо".

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"То есть это уже было бы достижение. Больше именно в этом году - вряд ли. Все же дальше это будет обеспечение на следующий год. Но 12 или даже 14 - это уже довольно неплохо, это усиление. Эскадрилья, безусловно, усилит наши возможности", - заверил эксперт.

По его словам, важным аспектом является и вооружение, которым будут оснащены истребители.

"Есть такой осторожный оптимизм, что довольно серьезно будет подвешено под крылья вооружение - ракеты и корректируемые авиабомбы, другое, для того, чтобы мы наносили удары. Поэтому, безусловно, ждем того, чтобы это усилило способности", - подчеркнул Мусиенко.

В свою очередь эксперт отметил, что F-16 кардинально не повлияют на ситуацию сразу.

"Но это средства поражения. Надо понимать, что самолет, многофункциональный истребитель - это единица вооружения, которую, я думаю, будут применять постоянно, круглосуточно. Важно только то, чтобы было чем стрелять. Вот это самое важное. А они точно будут работать в режиме нон-стоп, как работает сейчас наша авиация", - подчеркнул он.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что истребители от Дании F-16 будут в Украине уже в ближайшее время.

"Благодарен Метте Фредериксен за участие в Саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира. Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время", - заверил он.

В свою очередь военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал, как удары РФ по украинским аэродромам повлияют на передачу F-16. По его словам, россияне охотятся на самолеты F-16 и пытаются разрушить инфраструктуру аэродрома в Староконстантинове, ведь по мнению врага, он подходит для базирования F-16 и инфраструктуры для них.

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