Только очень внимательные люди смогут справиться с этой задачей за семь секунд.

Разгадывание головоломок по поиску предметов не только развлекает, но и стимулирует мозг. Кроме того, всегда можно добавить элемент соперничества, отправив задание друзьям.

Эта оптическая иллюзия требует исключительной концентрации и внимательности, поскольку вам надо найти среди одинаковых птиц одну лишнюю. На этот раз среди индюков спрятался горделивый фламинго. На поиски дается всего 7 секунд.

Попробуйте максимально сосредоточиться и выработать собственную технику поиска, поскольку времени будет мало. Кто-то "сканирует" изображение, а кто-то - проводит "точечный" осмотр. Выбор за вами.

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Подобные головоломки - это всегда интересный и легкий способ тренировать свой ум и улучшать ловкость ума.

Ответ на иллюзию:

Фламинго спрятался в верхней части изображения.

Другие сложные задачки:

Если вам нравятся такие головоломки, то попробуйте невероятно сложную оптическую иллюзию с тюльпанами, среди которых спрятали загадочный "волшебный" цветок.

Другая задачка точно поднимет ваше настроение - мы спрятали маленький кактус среди целого семейства милых ежиков. Проверьте свою внимательность всего за девять секунд.

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