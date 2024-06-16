По словам специалиста, они не проедут и 160 тысяч километров.

Если вы планируете приобрести новый автомобиль, то убедитесь, что ваша будущая машина не попала в перечень тех, которые не стоит покупать, ведь она не сможет проехать и 100 тысяч миль (160 тысяч километров - УНИАН). Автомобильный эксперт Бев опубликовал в TikTok список автомобилей, которые не стоят своих денег, пишет The Sun.

По его словам, первым в перечне является Nissan Versa.

"У нее выйдет из строя трансмиссия, это почти гарантировано. Трансмиссия в них может быть сделана из папье-маше. Это ужасно. Они делают эти машины дешевыми. Не покупайте их", - посоветовал Бэв. Видео дня

Вторым автомобилем стал Mitsubishi Mirage. Его эксперт назвал "еще одной очень дешевой машиной".

"Очень, очень, очень, очень, очень, очень низкая начальная стоимость, но вы очень, очень, очень быстро компенсируете затраты, когда она будет в ремонте 24/7", - предостерег специалист.

Третье место, по мнению Бева, занимает Kia Optima из-за своего плохого двигателя и коробки передач.

"2,4 [литровый двигатель], который стоит у них, - честно говоря, поражает, насколько он плохой, и если двигатель пробегает 200 000 миль, то удачи с ворами", - отметил эксперт.

Четвертое место плохих автомобилей занимает Chrysler 300. Бэв назвал эту машину "Роллс-Ройсом для бедных", которая сделает вас еще беднее.

"Эти вещи крайне ненадежны. Я не вижу, чтобы многие из них проехали 100 000 миль", - подчеркнул он.

Последнее место принадлежит Maserati.

"Они все отстойные. Наверное, ни одна из них не проедет и 100 000 миль", - заявил пользователь TikTok.

В то же время в комментариях под видео некоторые автовладельцы не соглашаются с мнением эксперта и говорят, что их старые машины работают без проблем.

"Ошибаетесь, мой мираж бегает как чемпион и наслаждается издевательствами", - написал один из пользователей.

"Любая машина может быть надежной, просто нужно вовремя проводить техническое обслуживание и изучать, что чаще всего ломается", - подчеркнул другой комментатор.

Однако некоторые пользователи все же поддержали перечень Бева и заверили, что их авто "умерли" задолго до 160 тысяч километров.

"Коробка передач моего Nissan Versa 2020 года вышла из строя на 86 тыс. км пробега. К счастью, моя страховка оплатила ее замену", - рассказал владелец Versa.

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Также эксперт рассказал о лучшем подержанном автомобиле, который прослужит вам много лет. Он посоветовал обратить свое внимание на Toyota Yaris японского производства.

"Сегодня я покажу вам, как, купив правильную Toyota Yaris, вы можете получить замечательный маленький автомобиль. Первое, что вы должны сделать, это посмотреть, где она была сделана. На этой написано "Сделано в Японии", а это намного лучше, чем те, что сделаны в Китае", - отметил Скотти Килмер.

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