Даже в мегапопулярных Испании, Франции и Италии еще остались менее переполненные туристами качественные курорты на берегу Средиземного моря.

Курорты на берегу Средиземного моря традиционно являются одними из самых популярных мест для летнего пляжного отдыха в Европе, и ежегодно туда стекаются миллионы туристов со всех уголков планеты. В итоге на некоторых из самых популярных пляжах уже стало настолько людно, что местные жители начали проводить всевозможные кампании против туристов - от "бунтов полотенец" до фальшивых надписей.

Для тех, кто хочет избежать толп на средиземноморских курортах, эксперты издания Travel Off Path составили список из трех великолепных островов Средиземноморья, на которые стоит обратить внимание этим летом.

1. Менорка, Испания. Наряду с мегапопулярными Ибицей и Майоркой, Менорка являюется частью Балеарских островов. Однако поскольку Менорка менее известна, она станет отличной непринужденной альтернативой этим этим двух переполненным островам. Здесь также более расслабленная атмосфера, без сумасшедшей ночной жизни, которой славятся другие острова.

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При этом Менорка не менее прекрасна, и здесь туристы сполна могут насладиться нетронутыми немноголюдными пляжами и исследовать очаровательные городки острова.

Добраться до Менорки можно за час на самолете из Барселоны или за 3,5-часа на пароме (хотя с бюджетными авиакомпаниями, такими как Ryanair и Vueling, лететь зачастую значительно дешевле и быстрее, чем ездить на пароме).

Стоимость отдыха на Менорке существенно ниже, чем на Майорке или Ибице. Так, по данным сайта планирования путешествий BudgetYourTrip, цены на отели на острове в среднем составляют 115 долларов за ночь.

2. Корсика, Франция. Этот большой остров расположен между Италией и Францией в Средиземном море, но принадлежит французам. Однако несмотря на то, что Корсика является частью Франции, во многом она кажется ближе к Италии – вероятно, из-за того, что Корсика была частью италоязычной Генуэзской республики в течение почти 500 лет, пока не была передана французам в 1769 году.

Сегодня Корсика – это фантастический остров с великолепными пляжами, красивой природой, богатой историей и культурой. Поскольку остров настолько большой, он не кажется перенаселенным, как многие другие популярные места.

Корсика находится примерно в 50 минутах полета от Ниццы. На острове есть аж четыре аэропорта, и все они принимают рейсы бюджетных авиакомпаний из разных направлений Европы, в том числе из многих городов Франции.

По данным BudgetYourTrip, средняя цена отеля на Корсике составляет 94 доллара за ночь, так что это место является еще и доступным по финансам, особенно по сравнению с супердорогой и многолюдной Французской Ривьерой.

3. Искья, Италия. Этот небольшой остров смело можно назвать одним из лучших недооцененных мест в Европе. Он расположен у побережья Неаполя (подробнее об этом городе вы можете прочитать в нашем отдельном материале) и не привлекает такого международного внимания, как близлежащее побережье Амальфи.

Хотя Искья является популярным местом летнего отдыха для итальянцев, особенно жителей Неаполя и его окрестностей, он по-прежнему не кажется слишком многолюдным или перегруженным туристами. При этом там нет сувенирных магазинов с завышенными ценами или ресторанов-ловушек для туристов, поскольку остров в основном обслуживает местную публику.

Искья славится своими термальными ваннами с водой, которая якобы обладает целебной силой. На острове также есть невероятные пляжи, очаровательные городки и интересные места для изучения, например, Арагонский замок.

На Искье нет аэропорта, что, возможно, является одной из причин, по которой он еще не так известен иностранным гостям. Однако добраться туда несложно, ведь это всего лишь 50 минут езды на пароме от Неаполя.

По данным BudgetYourTrip, отели на Искье стоят в среднем 98 долларов за ночь.

Как сообщал УНИАН, ранее свежий City Costs Barometer определил, в каких городах Европы лучшее соотношение цены и качества в 2024 году. Самым доступным по цене европейским городом признали литовский Вильнюс, а самым дорогим – нидерландский Амстердам.

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