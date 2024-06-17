Юрий Бойко отметил, что соответствующее решение правительство может принять 18 июня.

Правительство Украины работает над существенным сокращением перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением, сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.

По его словам, в условиях, когда будет гарантированный дефицит электрической энергии на первое место выходит вопрос справедливого распределения этого объема.

"Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением. По результатам работы, этот перечень должен существенно уменьшиться", - сказал Бойко в эфире "КИЕВ24".

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Он пояснил, что соответствующее решение позволит еще более равномерно распределять лимиты электрической энергии. С одной стороны это должно привести к большему кругу потребителей, которые охватываются этими графиками. Но в то же время это приведет к уменьшению продолжительности таких отключений.

"Я ожидаю, что решение по этому поводу будет принято уже завтра", - добавил советник премьер-министра.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

15 июня председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян сообщил, что для справедливого и равномерного распределения электроэнергии от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отключены все остальные потребители. Таким образом по результатам работы будет обновлен перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию.

16 июня председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в следующие несколько недель ситуация в энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас. Ситуация осложнится из-за ремонта энергоблоков атомных электростанций.

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