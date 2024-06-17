Мужчина хочет связать с ней свое будущее.

Российский певец и сторонник диктатора Григорий Лепс, удивил новой выходкой. Он сделал предложение своей возлюбленной, которая моложе его на 43 года.

Оказалось, что 18-летнюю избранницу путиниста зовут Аврора Киб. Она является студенткой Московского высшего учебного заведения и пока не дала своего ответа любителю алкоголя и скандалов.

"Аврора учится в МГИМО и, кстати, неплохо поет. Недавно Григорий ей сделал предложение, подарил кольцо с большим бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбы, Лепс решил жениться", - рассказали друзья певца росСМИ.

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Как долго пара вместе - неизвестно. Однако, поговаривают, что их знакомство состоялось благодаря родителям девушки. Лепс общается с ее мамой, которая якобы дала согласие на их отношения.

Сама Аврора часто публикует в сети большие букеты цветов и подарки от взрослого бойфренда и уже появлялась с ним на публике.

Большая разница в возрасте не останавливает Лепса и, по словам его друзей, путинист настроен серьезно относительно их совместного будущего.

К слову, артист дважды был разведен и у него есть 4 детей от предыдущих отношений. Интересно, что Аврора моложе даже его дочери.

Позиция Лепса относительно войны в Украине

Певец с первых дней полномасштабного российского вторжения поддерживает кровавый режим Кремля. Более того, он пообещал оккупантам выплачивать по миллиону рублей (это примерно 454 тысячи гривень) за каждый подбитый танк Leopard.

В 2022 году он даже выступал в одном из городов временно оккупированной Донецкой области. Там он дал концерт и публично поддержал оккупантов.

Напомним, ранее путинист Григорий Лепс оскандалился на сцене.

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