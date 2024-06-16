Зеленский заявил о готовности выслушать Китай, несмотря на то, что точка зрения этой страны не совпадает иногда с тем, что думает мир.

Украина готова слушать Китай, даже в случае, если его мысли не совпадают с большинством мира.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге после завершения Глобального саммита мира относительно позиции Китая. Он отметил, что саммит организован на высоком уровне. По его словам, многие не ожидали такого количества участников - 101 страна и организация. "Кстати, Россия делала все, чтобы многие лидеры не доехали. И я благодарен за то, что лидеры показали свою не просто принципиальность, а что они действительно лидеры независимых стран со своим независимым мнением", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что как только Бразилия и Китай присоединится к тем принципам, которые сегодня цивилизованные страны объединили на саммите, то "мы будем радостно слышать их мнения". "Если даже иногда они не совпадают с большинством мира. Это нормально слышать, объединять усилия по окончанию войны", - подчеркнул президент Украины.

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Зеленский подчеркнул, что на саммите было понимание, что мы не хотим "никакого мира за кулисами". "Мы хотим справедливого длительного мира, который базируется на уставе ООН, на международном праве, исключительно на уважении к жизни людей. И поэтому спасибо за этот успех. Но это часть, потому что самый главный успех для нас, если можно так сказать, безусловно, это окончание войны. Это даже единственная возможность существования. Мы будем делать все, чтобы закончить войны", - добавил он.

Зеленский отметил, что война это не разногласия, а неуважение к жизни людей, к свободе, демократии, ценностям одной страны - России, которая является оккупантом, к Украине, которая является жертвой. Он добавил, что это не какое-то дипломатическое недоразумение, а это серьезная история, серьезное количество жертв. "Мы не начинали войну, мы ее не ведем на территории России, а она ведется на территории Украины", - сказал президент Украины.

Саммит мира в Швейцарии

Китай не принимал участия в саммите мира в Швейцарии.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай может помочь восстановить мир в Украине, потому что мог бы повлиять на Путина, положить конец войне. Стубб подчеркнул, что важную роль в достижении мира, кроме Китая, может сыграть Глобальный Юг. По его словам, участниками саммита являются "много представителей из стран Латинской Америки, Африки, Азии и особенно Ближнего Востока".

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