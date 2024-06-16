С 1 июля вступят в силу новые условия для украинских беженцев.

В настоящее время существует три способа для легализации украинских беженцев в Польше. Об этом сказал директор Представительства ZPP (Союз предпринимателей и работодателей Польши) в Украине Назарий Волянский в эфире Эспрессо.

"Речь идет о том, что каждый человек, который приехал в Польшу после полномасштабного вторжения, по программе PESEL получил документ для того, чтобы остаться в Польше. Они раньше имели 30 дней для того, чтобы подать данные, получить документ, а сейчас украинец, который приезжает в Польшу, должен немедленно обратиться в местные органы власти, чтобы получить этот документ. Теперь украинцы имеют три способа для легализации: можно получить документ PESEL, который позволит украинцам также иметь определенную помощь и находиться в Польше, и другой документ, который разработало польское правительство - это SUKR", - пояснил Волянский.

По его словам, этот документ предусматривает, что каждый украинец, который приехал по программе PESEL теперь будет считаться обычным иностранным мигрантом, который выбрал Польшу для проживания.

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"И это те, кто имеет официальную работу в Польше. Они имеют контракт от работодателя, который платит за них налоги, и эти лица не смогут получать определенные привилегии, которые они получали ранее по программе PESEL, а речь идет о ежемесячной помощи и возможности не платить за жилье или поселиться у граждан Польши, которые изъявили желание приютить украинцев", - сказал он.

Украинские беженцы в Польше

С 1 июля вступят в силу новые условия для украинских беженцев. Единовременное пособие в размере 300 злотых (3 тыс. грн) будет отменено, изменятся правила получения номера PESEL. Одним из изменений станет продление срока действия временной защиты для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года.

10 июня польский президент Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам, который продлевает время их пребывания в стране.

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