Украинские защитники в 2022 году держали оборону на комбинате 86 дней.

В сети опубликовали видео, на котором запечатлено то, что осталось от украинского металлургического комбината "Азовсталь" после массированных обстрелов и штурмов российских войск.

Украинские защитники в 2022 году держали оборону на "Азовстали" 86 дней (с 18 марта по 20 мая), после чего по приказу высшего военно-политического руководства страны прекратили оборону Мариуполя и вышли с территории завода в плен РФ.

"Азовсталь" стала очагом сопротивления украинской армии в ответ на агрессию России. Кроме военнослужащих, с самого начала боёв за Мариуполь на заводе укрывалось большое количество людей.

Напомним, во вторую годовщину захвата "Азовстали" командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис") рассказал, как в результате тяжелых переговоров с РФ были достигнуты договоренности по эвакуации мирных жителей с завода, и сотни людей, которые нашли убежище на территории завода, были спасены.

Тем временем в российском плену до сих пор находится 900 военнослужащих "Азова", добавил боец:

"Прошло 2 года. 2 года сопротивления более 900 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов", которые своими отчаянными действиями спасли Украину, а сейчас находятся в российском плену. Их имена не забыты. Сегодня каждый наш бой, каждый выстрел и каждый шаг имеет целью одно - вернуть пленных "азовцев" домой. И пока этого не произойдет, мы не остановимся и не прекратим борьбу. Мы вернем всех. И освободим каждого".

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