Она радуется, что им удалось найти общий язык.

Экс-супруга украинского певца Дзидзьо - певица Slavia - рассказала, поддерживают ли они общение после развода.

Не секрет, что пара развелась еще в 2021 году. Тогда, по словам певицы, она долгое время с пониманием относилась к карьере мужа. Но решение о расторжении 20-летнего брака они принимали вместе и до сих пор остаются в хороших отношениях.

"Мы продолжаем общаться, причем на разные темы, поддерживаем друг друга. Когда созваниваемся, то очень долго общаемся. У нас всегда есть о чем поговорить", - рассказала Slavia в интервью kp.ua.

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Также певица вспомнила, что в день развода они с Михаилом Хомой решили отметить это событие так:

"Когда мы с Михаилом оформили документы о разводе, то пошли праздновать. Пришли в ресторанчик, нас там уже все официанты знают, мы часто там бываем, присели за столик и проговорили где-то два часа. А потом подходит официант и говорит: "Может, вам все-таки кофе с тортиком?". Мы даже не заметили, как пролетело время".

Артистка подчеркнула, что сейчас ей нравится бывший в качестве друга. Она радуется, что их история любви переросла в такие отношения.

"Мне нравится Михаил как друг. Он очень классный в дружбе, уделяет много внимания людям, которые рядом. Причем друзьям уделяет больше внимания, чем родным. Я всегда думала: "Как классно быть Мишиным другом, как с ним легко". Потому что дома он совсем другой. Но Михаил объяснял, что когда мама ругает своего ребенка, то не значит, что она его не любит. Говорил воспринимать его критику за любовь. Я так и воспринимала", - добавила она.

Напомним, ранее стало известно, что экс-супруга Дзидзьо готовится к важной дате и просит о помощи.

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