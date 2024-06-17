Синоптики предупреждают о непогоде в Украине.

Сегодня в Харькове ожидается гроза. Непогода, по данным синоптиков, будет бушевать и по территории Харьковской области. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковской области обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"На сутки 17 июня по области и городу ожидается гроза", - сообщают синоптики.

Из-за этого в Харькове и Харьковской области объявили I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

17 июня по области будет облачно с прояснениями. Днем пройдет умеренный, местами значительный дождь. Гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе ветер будет порывистый. Температура воздуха днем +21°...+26°.

В Харькове также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем умеренный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Столбики термометров покажут +22°...+24°.

18 июня на Харьковщине ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14°...+19°, а днем воздух прогреется до +22°...+27°.

19 июня также будет переменная облачность, но уже без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью будет +12°...+17°, а днем раскалит до +25°...+30°.

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