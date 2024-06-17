Для этого нужно полностью уничтожить ПВО врага на оккупированном полуострове.

Эксперты считают, что если Украина где-то и выиграет в войне против России, то это в оккупированном Крыму. Еще в начале года президент Владимир Зеленский дал понять, что борьба за этот полуостров и Черное море будет играть центральную роль в ближайшие месяцы.

Как пишет Business Іпѕіԁег, успех Украины в Крыму стал бы серьезным ударом для правителя России Владимира Путина.

"Поражение России в Крыму было бы не просто поражением, а унижением", - считает Ольга Хвостунова, сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики.

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Удары по Крыму

За последние несколько недель украинские военные совершили серию успешных атак на регион, уничтожив несколько российских батарей противовоздушной обороны и попав по аэродрому Бельбек вблизи Севастополя.

Эксперт по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элина Бекетова отметила, что эти удары стали "успешными благодаря тщательной подготовке и системной работе, лучшим возможностям для Сил обороны, спутниковой и воздушной разведке, которую предоставляют Украине союзники по НАТО".

Хотя Украина потеряла свой военно-морской флот во время аннексии Крыма, она успешно уничтожает Черноморский флот России с помощью морских беспилотников. Это позволило возобновить транспортировку зерна через Черное море и заставило россиян спрятать свои корабли подальше от полуострова.

Старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова отмечает, что Крым "является ключом к доступу России к Черному морю и операциям".

"Крым позволяет направить силу на остальную часть Черного моря. Соответственно, сдерживание российских военно-морских позиций в Крыму является критически важным для Украины", - пояснила эксперт.

Таким образом, атаки на полуостров и вражеский флот имеют целью лишить "российские войска возможности использовать полуостров для нападений на материковую Украину", а также сорвать поддержку российских войск на оккупированных территориях на юге Украины.

Уничтожение Крымского моста

Уничтожение незаконно построенного Крымского моста может стать одновременно стратегической и символической победой для Украины и серьезным ударом для Путина. Украина уже дважды поражала объект, но пока не смогла его разрушить. Представители ГУР сказали Guardian, что украинские войска в третий раз атакуют его до конца года.

По оценке аналитиков, разрушение этого "неизбежно" и даже россияне это понимают. Министерство обороны Великобритании сообщило в обновленном отчете, что Россия установила восемь барж на южной стороне моста, чтобы уменьшить "углы подхода для украинских беспилотных транспортных средств". Кроме того, враг строит железнодорожную линию из Ростова-на-Дону на юге России в Крым. Это должно обезопасить российские войска в случае уничтожения моста.

Крым станет целью для F-16

Стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс, считает, что, атакуя ПВО в Крыму, Украина "готовит почву" для будущих авиаударов F-16.

"Крым уязвим. Россияне имеют относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове... Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Поэтому если ограниченное количество боевиков может оказать реальное влияние, то это здесь - и над Черным морем, которое становится полностью доступным после того, как ПВО в Крыму будет разобрано", - добавил он.

Как известно, Россия передислоцировала свою самую современную систему противовоздушной обороны С-500 на полуостров, чтобы защитить регион от самолетов.

"Россия не может позволить себе потерять Крым. Это дает Украине возможность использовать угрожающий статус Крыма как разменную монету в будущих переговорах", - сказала Снегова.

В то же время Бекетова убеждена, что если Украина сможет восстановить контроль над Черным морем, вернуть полуостров или просто осуществить достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину, "это будет означать конец войны".

Освобождение Крыма

Ранее издание The Telegraph оценивало, что для освобождения Крыма вовсе не нужны украинские "сапоги на земле", надо лишь перекрыть артерии для вражеских поставок, усилить давление и ждать, пока не иссякнут ракеты, боеприпасы и основные запасы.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко хоть в целом и соглашается с таким сценарием освобождения через изоляцию, но указал на один нюанс.

"Освобождениетерритории - это не тогда, когда там будут без патронов, без снарядов находиться оккупационные войска и ждать, когда им привезут там овса поесть. Нет. Освобождение - это когда заходят войска страны, которая освобождает эту территорию, и устанавливают там конституционный, законный порядок. То есть без военных освободить невозможно", - подчеркнул он.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что в случае массированного ракетного удара - баллистика, ATACMS, Storm Shadow и большое крыло беспилотников, ничего Крымский мост не спасет.