Также уничтожено около 80 единиц вражеской техники, в том числе 20 танков и бронемашин и 14 артиллерийских систем.

Более тысячи оккупантов "отминусовано" за минувшие сутки, также уничтожено около 80 единиц вражеской техники. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.24 ориентировочно составили: личного состава - около 527390 (+1080 за минувшие сутки) человек", - говорится в сообщении.

Также уничтожено много техники россиян:

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танков - 7958 (+2 за минувшие сутки) единиц,

боевых бронированных машин - 15287 (+18),

артиллерийских систем - 13927 (+14),

РСЗО - 1104 (+0),

средств ПВО - 853 (+0),

самолетов - 359 (+0),

вертолетов - 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11167 (+8),

крылатых ракет - 2296 (+0),

кораблей/катеров - 28 (+0),

подводных лодок - 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 18991 (+24),

специальная техника - 2337 (+12) единиц.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, оборонная помощь от Соединенными Штатами Америки начала поступать в Украину на линию фронта, однако этого будет недостаточно, чтобы сразу же отбросить российских захватчиков, заявил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии The Telegraph.

По его словам, хотя артиллерийские снаряды уже прибыли, большая часть оборудования и боеприпасов все еще находятся в пути. То есть ВСУ еще нужно время, чтобы сконцентрировать силы. В то же время, отметил генерал, уже заметны первые результаты этой военной помощи. В частности Гаврилюк сообщил, что преимущество артиллерии захватнических войск РФ в количестве снарядов уже сократилось с семи до пяти. По мере новых поставок этот разрыв будет сокращаться, добавил он.

В то же время в Москве заявляют, что не намерены прекращать свое наступление в Харьковской области, несмотря на большие потери на фронте. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, перед оккупантами поставлена задача создать там "буферную зону".

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