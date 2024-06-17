В конце года в США состоятся президентские выборы, которые также будут влиять на курс, отметил эксперт.

Эксперты прогнозируют, что на конец 2024 года курс доллара в Украине не должен пересечь отметку в 42 грн/долл., рассказал руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, передает "Суспільне".

По его словам, на официальный курс доллара прежде всего влияет поступление денег в Украину из-за рубежа.

Кроме того, влияют негативные ожидания населения относительно энергетической ситуации в стране из-за российских обстрелов, подорожания тарифов и сезонное уменьшение экспорта сельхозпродукции, добавил эксперт:

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"В конце года в США состоятся президентские выборы, которые также будут влиять на курс доллара. Ведь от них зависят и объемы военной помощи для Украины и поступления валюты".

Курс доллара в Украине на 17 июня

Как писал УНИАН, Национальный банк Украины установил на 17 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 40,65 грн/долл.. Это значит, что гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 43,48 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 41 копейку.

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