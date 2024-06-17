Немногие даже опытные повара знают, как правильно готовить яйца.

Яичница считается одним из лучших вариантов для завтрака, но перед тем как жарить яйца с помидорами, беконом или другими добавками, подумайте, не станет ли такой прием пищи катастрофой для вашего желудка. УНИАН расскажет о двух самых грубых ошибках, которые допускают практически все.

Можно ли жарить яйца на сливочном масле

Каждая хозяйка думает, что знает, как жарить яйца, ведь технология довольно простая - на сковороду нужно добавить масло (подсолнечное - налить, сливочное - выложить), дождаться, пока поверхность нагреется, затем разбить яйца и готовить так, как хочется.

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Однако диетологи утверждают, что многие "домашние" кулинары совершают сразу несколько ошибок. Первая - используют слишком много масла, а на самом деле его нужно совсем чуть-чуть (для смазки сковороды). Вторая - кладут сливочное масло, чего делать категорически нельзя. Дело в том, что яйца сами по себе содержат много белков и жиров, а в тандеме с таким жирным продуктом как сливочное масло, вкусная яичница превращается в опасную бомбу для желудка.

Так что, во-первых, запомните, на каком масле лучше жарить яйца (только подсолнечное), во-вторых, добавляйте его минимально, а если пользуетесь антипригарной сковородой, то обходитесь без него.

Сколько жарить яйца и как добавлять ингредиенты

Многие люди считают, что яичница с беконом лучше и вкуснее, чем без него, а для усиления удовольствия от завтрака не лишними будут и помидоры, и зелень, и даже хлеб в тарелке. Тем не менее, есть особенная наука о том, как жарить яйца с добавками. Диетологи считают, что самая вкусная яичница может быть только в моно варианте - то есть, без дополнительных продуктов. Во-первых, потому что некоторые ингредиенты иногда плохо совместимы с яйцами, во-вторых, колбаса, сосиски или бекон "утяжеляют" блюдо, а не добавляют ему пользы.

Кстати, также важно знать, сколько жарить яйца, потому что опасно не только добавление лишних продуктов и неправильный выбор масла, но и перегрев его. Если слишком долго подвергать продукт высоким температурам, то масло начинает окисляться и гореть, а такая химическая реакция чревата проблемами с ЖКТ и печенью.

Для того чтобы ваша вкусная яичница была еще и полезной, запомните вышенаписанные правила и соблюдайте их постоянно.

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