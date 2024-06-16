Недавняя дроновая атака Украины на авиабазу Ахтубинск с редкими истребителями Су-57 в глубине России была призвана поставить Кремль в неловкое положение и продемонстрировать, что отныне в РФ нет безопасного места для ее авиации, пишет Business Insider.
"Украина, похоже, теперь систематически атакует авиабазы с помощью дронов, подобно тому, как в 2022 году она использовала управляемые ракеты HIMARS американского производства большой дальности для демонтажа российских логистических и командных сетей", - говорится в статье.
Отмечается, что один интересный вопрос заключается в том, почему дроны не были нейтрализованы российскими средствами постановки помех: "Атака в Ахтубинске предполагает, что российские возможности радиоэлектронной борьбы имеют достаточную широту, чтобы прикрыть фронт, но не глубину, чтобы защитить внутренние районы России".
Также издание добавляет, что подробности того, что именно произошло с припаркованными на авиабазе Ахтубинск истребителями Су-57, неясны, а сам удар, скорее, просто "символический".
"У России есть около дюжины Су-57, которые являются ответом Москвы на американские истребители-невидимки F-22 и F-35. Как и хваленый российский Т-14 "Армата", Су-57 не участвовал в войне в Украине. Вероятно, это отражает страх перед конфузом из-за потери современного оружия, и, возможно, отсутствие уверенности в том, что возможности этого оружия не будут соответствовать риторике", - говорится в статье.
Указывается, что наибольший ущерб Украине сейчас наносят российские Су-34 и Су-35, которые сбрасывают огромное количество планирующих бомб.
"Истребители-невидимки не нужны для скрытной стратегии России: уничтожить украинскую оборону с помощью планирующих бомб, а затем отправить плохо обученную пехоту для зачистки. Это грубый и дорогостоящий подход, который, тем не менее, позволил России захватить некоторые небольшие участки территории", - пишет Business Insider.
По мнению автора, чтобы отогнать авиацию РФ глубоко в тыл, дешевые дроны могут стать для Воздушных сил ВСУ даже лучшим вариантом, чем истребители F-16.
Атака на авиабазу Ахтубинск - что сообщалось
Напомним, ранее сообщалось, что 8 июня в Астраханской области РФ на авиабазе Ахтубинск, которая находится в 589 километрах от линии фронта, был поражен минимум один истребитель Су-57.
Позже в ГУР Минобороны Украины сообщили, что могли быть поражены два российских "сверхсовременных" истребителя Су-57, и у противника были потери среди личного состава.