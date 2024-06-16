Согласно новому закону, заключенные, имеющие право участвовать в соответствующей программе амнистии, могут быть направлены только в штурмовые бригады.

Чтобы восполнить острую нехватку пехоты на линии фронта, Украина приняла решение освободить осужденных преступников, которые соглашаются сражаться в штурмовых бригадах повышенного риска. Более 2750 мужчин были освобождены из украинских тюрем с тех пор, как парламент принял в мае закон, разрешающий некоторым осужденным вступать в армию, пишет The Washington Post.

Согласно новому закону, заключенные, имеющие право участвовать в соответствующей программе амнистии, могут быть направлены только в штурмовые бригады, что может означать бой один на один с российскими войсками.

Как отметил министр юстиции Денис Малюська, это ограничение отражает самые насущные потребности Украины. Он ожидает, что в первом раунде набора примут участие не менее 4000 мужчин. Указывается, что осужденные будут служить только в подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных, под командованием рядового солдата.

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"Мотивация наших заключенных сильнее, чем у наших обычных солдат… Их освобождение - лишь одна часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят перевернуть страницу", - отметил он.

Журналисты The Washington Post поговорили с несколькими новыми солдатами, только что вышедшими из тюрьмы.

28-летний Дмитрий был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в 2021 году за кражу телефона. Когда начался срок его заключения, он был женат и имел двоих детей. Однако, позже жена и дети в возрасте 2 и 7 лет погибли в результате авиаудара по их жилому дому в Изюме.

"Отомстить за их смерть, сражаясь на войне, мотивирует меня. За это несет ответственность РФ", - заявил парень.

Он вышел из тюрьмы несколько недель назад и сейчас проходит подготовку на военной базе, где уже научился обращаться с винтовкой.

35-летний Эдвард, приговоренный в 2019 году к семи годам и семи месяцам за вооруженное нападение, сказал, что в детстве мечтал пойти в армию, но вырос в бедности и связался с преступниками. Он добавил, что после российского вторжения в 2022 году он надеялся, что закон изменится и позволит таким людям, как он, сражаться. Он был первым в очереди, когда был принят закон, и сейчас проходит обучение. По его словам, в родном городе он известен только как преступник. Он хочет показать, что в нем "осталось немного человечности".

В статье также указывается, что не все преступники имеют право на такое освобождение:

"Не имеют права те, кто убил более одного человека, совершил акты сексуального насилия или нарушил законы национальной безопасности. Любой заключенный, желающий участвовать в боевых действиях, должен быть физически здоров, пройти психологическое обследование и быть не старше 57 лет".

Украинские чиновники настаивают, что программа освобождения заключенных является конституционной, этичной и практичной во время войны, учитывая, что тысячи мужчин призывного возраста сидят за решеткой вместо того, чтобы выполнять важные роли на фронте.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что привлечение заключенных, изъявивших желание служить, стало отдельным направлением для них.

"Это было верное решение, дать им наконец такую ​​возможность", - заявил заместитель командира бригады Максим Жорин.

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