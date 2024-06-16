По словам специалиста, РФ приспособилась к ограничениям и увеличила торговлю с другими странами.

Британский режим санкций против России является неэффективным и стал "очень политизированным". Об этом заявил специалист по международным санкциям Дин Армстронг, пишет The Guardian.

По его словам, "широкие" санкции, которые были введены после вторжения РФ в Украину в 2022 году, создали "опасный прецедент", который был использован против Израиля.

Армстронгу удалось провести юридическую экспертизу режима санкций вместе с Международным юридическим форумом (ILF), а именно с израильской коалицией юристов, которые "преданы борьбе с терроризмом и продвижению верховенства права".

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Исполнительный директор ILF Арсен Островский заявил, что решил привлечь Армстронга после того, как лорд Кэмерон решил ввести санкции против граждан Израиля, которых он назвал "экстремистскими поселенцами".

В то же время ведущий юрист выяснил, что санкции были применены без надлежащей правовой процедуры и не ограничивают целевую аудиторию. По его словам, они имеют "ужасное влияние" на "невинных" британских граждан и их семьи.

"Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года (SAMLA) является основой санкционного режима Великобритании. Когда лицо попадает под санкции, ограничиваются ключевые свободы, такие как возможность получать деньги, путешествовать, владеть имуществом или активами", - говорится в материале.

В свою очередь Армстронг говорит, что санкции Великобритании являются "в значительной степени произвольными".

"Необходимый уровень доказательств намного ниже уголовного стандарта, что вызывает беспокойство, учитывая эффект наложенных уголовных санкций. Таким образом, британские санкции фактически действуют как форма квазиуголовной ответственности без соблюдения надлежащей правовой процедуры", - подчеркнул эксперт.

Армстронг отметил, что сами по себе санкции являются неэффективными в достижении своих внешнеполитических целей. В случае с санкциями против РФ после ее вторжения в Украину, они имели "непредсказуемый эффект", который заключался в увеличении торговли России с Китаем, Индией и другими странами.

"Великобритания разрабатывает меры, чтобы навредить России, но последняя в конце концов приспосабливается, заставляя Великобританию пересмотреть свои меры. Единственные, кто подвергается ограничениям и принуждению, - это невинные люди целевого государства", - подчеркнул он.

В то же время в Министерстве иностранных дел процитировали главу ведомства, который заявил, что санкции для Британии и ее партнеров являются "жизненно важным инструментом для отстаивания наших интересов и защиты наших ценностей".

"Они посылают сигнал. Но они также имеют ощутимое влияние. Направленные против конкретных лиц или ресурсов, они накладывают издержки на тех, против кого мы нацелены, тем самым изменяя их расчеты". В сочетании с искусной дипломатией они могут сдерживать противника или удерживать его от неразумных действий", - заверил он.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее аналитики EastFruit сообщили, что новые санкции США против РФ привели к временному параличу торговли фруктами и овощами. Также в России на эти продукты выросли цены.

"Санкции, которые ко "дню России" США ввели против Мосбиржи, а также входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), привели к панике на валютном рынке страны-агрессора. Биржа вынуждена была приостановить торги долларами и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах", - отметили в издании.

В свою очередь Канада ввела санкции против 11 физических и 16 юридических лиц за распространение российской пропаганды.

"Они (санкции - УНИАН) также включают предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые поставляют ключевые технологии и электрокомпоненты для поддержки военных усилий России", - говорится в сообщении МИД Канады.

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