Парадоксы газовой империи заключаются в том, что население обогревается дровами и углем, хотя газ буквально некуда девать.

Российский "Газпром" понес рекордные убытки и вынужден закрывать скважины после потери европейского рынка из-за российского вторжения в Украину. На этом фоне жители российской глубинки вынуждены обогреваться дровами и углем, а о газовом отоплении могут разве что мечтать, сообщает "Радио Свобода".

"Мы живем, как в старые времена", - сказал житель небольшого города Минусинск где-то посреди Сибири, описывая, как он отапливает свой дом ведрами угля. "Это ужасно бежать в мороз, чтобы принести его, но что я могу сделать? Мы беспомощны".

Хотя Россия является мировым лидером в добыче природного газа, миллионы жителей ее самых холодных, самых восточных регионов остаются неподключенными к газопроводам. И дорогостоящая война России против соседней Украины сводит на нет любые шансы, что вскоре это изменится.

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"Я бы заплатил за газ. Но сколько? Газопроводов нет. Инфраструктуры нет. Оценки стоимости для потребителя нет. Мы даже не мечтаем о газе", - добавил пожилой мужчина из Минусинска.

Как отмечает "Радио Свобода", подключить потребителей Сибири и Дальнего Востока к газопроводам было мечтой еще с советских времен. Путин давал такое обещание во время своей предвыборной кампании 2004 года, и его регулярно спрашивали об этом во время "прямых линий с народом". Однако показатели подключения остаются мизерными: 1% в Иркутской области и еще меньше в Хакасии, Тыве и большей части Краснодарского края.

Непосредственным исполнителем работ по газификации должен был бы стать "Газпром", но учитывая его убытки из-за войны, теперь у него нет на это денег.

Житель города Красноярска нашел интересную параллель. Он напомнил, что власть так же одним лишь обещаниями строит метро в городе аж с 1995 года.

"Вы видите, как они "строят" нам метро и "привозят" нам газ. Мы город с миллионным населением, регион, который отправляет в Москву больше денег, чем получает. Мы качаем газ в Китай, а сами дышим угольным дымом", - рассказал он.

Бешеные убытки "Газпрома"

Как писал УНИАН, потеряв европейский рынок газа, российский "Газпром" не смог договориться о поставках в Китай и вынужден был сократить добычу до минимума за всю историю существования компании.

Как свидетельствует статистическая отчетность компании, в 2023 году общая добыча газа структурами "Газпрома" составила 359 млрд кубометров, что является худшим показателем за все 34 года существования компании.

Кроме того, впервые с конца 1990-х "Газпром" завершил год без чистой прибыли. Причем компания понесла не просто убытки, а рекордные потери за всю свою историю - 629 млрд рублей.

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