А в Индии объяснили, почему не стали подписывать документ.

Список стран-подписантов итогового коммюнике "Глобального саммита мира" уменьшился до 78.

Из перечня, опубликованного на сайте Министерства иностранных дел Швейцарии, пропали Ирак и Иордания. О причинах такого решения не сообщается.

Среди государств, которые отказались поддержать итоговое заявление, и Индия. Глава индийской делегации Паван Капур заявил, что они поддерживают любое коллективное стремление содействовать мирному урегулированию, однако прочный мир "требует объединения усилий всех заинтересованных сторон и искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта".

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"Наше участие в этом саммите и дальнейшее взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами направлено на понимание различных точек зрения, подходов и вариантов поиска путей устойчивого урегулирования конфликта. По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру. В соответствии с этим подходом мы решили не связывать себя с Совместным коммюнике или любым другим документом, подготовленным по итогам этого саммита", - говорится в его заявлении.

Главные тезисы коммюнике:

В документе указывается, что все украинские атомные электростанции и установки должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины.

Любые угрозы или применение ядерного оружия в контексте продолжающейся войны против Украины недопустимы.

Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и беспрепятственно поставляться в заинтересованные третьи страны.

Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие гражданские, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены в Украину.

Подный список подписантов:

Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бенин, Босния и Герцеговина, Болгария, Кабо Верде, Канада, Чили, Коморские острова, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Совет Европы, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Кения, Косово, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Республика Корея, Румыния, Руанда, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Сингапур, Словацкая Республика, Словения, Сомали, Испания, Суринам, Швеция, Швейцария, Тимор-Лесте, Турция, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты, Уругвай.

Также подписи поставили представители Европейской комиссии, Евросовета и Европарламента.

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