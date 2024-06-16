В стране вспыхнули дискуссии, а не стоит ли пойти вслед за Финляндией и Швецией, которые уже отказались от исторического нейтралитета.

Швейцарские правые раскритиковали проведение Саммита мира в их стране из-за того, что это якобы подрывает ее нейтралитет. Об этом сообщает Reuters.

Правая Швейцарская народная партия (SVP), крупнейшая группа в нижней палате парламента, говорит, что нейтралитет является неотъемлемой частью процветания Швейцарии, и она инициировала референдум о включении этого принципа в конституцию.

"Конференция ничего не достигнет. Все это - абсолютный фарс и позор для нашей страны", - заявил глава молодежного крыла SVP Нильс Фихтер в комментарии российскому телеканалу RT.

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Как отмечает Reuters, этот саммит действительно вызвал бурные дебаты в Швейцарии относительно того, должна ли страна отказаться от своего нейтралитета, который стал неотъемлемой частью швейцарского менталитета.

"Сейчас мы в опасности, и это большая опасность, что Швейцария позволит втянуть себя в мировую войну", - говорит Фихтер.

Показательно, что Кремль активно подпитывает эти страхи швейцарцев, публично заявляя, что Швейцария стала "откровенно враждебной" для России из-за поддержки западных санкций, а потому непригодна для посредничества в миротворческих усилиях.

Вместе с тем Reuters напоминает, что российская агрессия в Украине уже заставила отказаться от своего традиционного нейтралитета две страны Европы - Швецию и Финляндию.

Саммит мира в Швейцарии: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня в Швейцарии завершился двухдневный Саммита мира, созванный по инициативе Украины. По его итогам было подписано коммюнике, в соответствии с которым от России требуется прекратить ядерный шантаж, вернуть Украине Запорожскую АЭС, освободить всех пленных и заложников, прекратить блокирование работы морских портов.

По словам премьер-министра Италии Джорджии Мелони, если Россия не согласится на условия мирного урегулирования в Украине, ее заставят сдаться. Она подчеркнула, что защита Украины означает защиту всей системы правил, на которых базируется современный мир.

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