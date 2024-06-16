Расположение завода держится в секрете, поскольку он является объектом особого интереса для российских оккупантов.

Немецкая оружейная компания Rheinmetall открыла завод в западной части Украины. На этом заводе ремонтируют боевые танки Leopard 1 и БМП Marder.

"Машины очень хорошо зарекомендовали себя и спасли много жизней украинских солдат, поскольку броня Marder значительно превосходит броню советских моделей", - прокомментировал Маркус Фабер, эксперт Свободной демократической партии по вопросам обороны, передает BILD.

По словам генерального директора Rheinmetall Landsysteme Gmb Бьорна Бернхарда, украинцы высоко ценят эти машины за их защиту. "Мы также получаем очень положительные отзывы от солдат по сравнению с другими западными боевыми машинами пехоты", - детализировал он.

Видео дня

Бернхард рассказал, что большинство БМП Marder, поступающих на этот завод на ремонт, подорвались на минах. Если пострадала только ходовая часть, Marder можно привести в рабочее состояние за три недели, привел пример он.

Расположение немецкого завода Rheinmetall засекречено, поскольку он является объектом особого интереса для российских оккупантов. "Мы осознаем, что как танковый завод мы всегда являемся стратегической целью для ВВС Путина", - прокомментировал Бернхард.

Rheinmetall также хочет в будущем ремонтировать Leopard 2 и других западных танков в Украине.

Работа Rheinmetall в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall намерен запустить в Украине производство боевых машин пехоты Lynx, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Также сообщалось, что Rheinmetall намерен запустить в нашей стране производство систем противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: