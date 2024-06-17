В частности работники ТЦК имеют право проверять военно-учетные документы человека.

Специалисты Безоплатной правовой помощи рассказали, какие действия имеют право совершать представители ТЦК и Национальной полиции в отношении военнообязанных. Юристы для АрмияInform объяснили, что работники этих ведомств могут осуществлять оповещение о мобилизационных мероприятиях, вручать повестки, проверять документы призывников, военнообязанных, резервистов и военнослужащих и тому подобное.

Также представители ТЦК и Нацполиции имеют право вести съемку проверки документов на фото или видео. Кроме того, они могут предложить пройти или проехать в ТЦК для постановки на учет или прохождения ВВК, уточнения персональных данных.

"Например, если во время проверки документов устанавливается, что человек нарушает правила воинского учета или выявлены расхождения военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов. Вручать повестки могут круглосуточно по месту жительства, на работе, в общественных местах, в ТЦК, на блокпостах и пунктах пропуска", - заверили специалисты. Видео дня

Мобилизация в Украине - что изменилось

Ранее адвокат Елена Воронкова рассказала, кого могут признать годным во время повторной ВВК для мужчин, которые имеют инвалидность.

"Основной нюанс - это то, что по сравнению с 2022 и 2023 годами сейчас значительно более строгие условия прохождения медосмотра. Уже неоднократно выявляли, что при любом намеке на несоответствие диагноза или альтернативной трактовки диагноза лицо автоматически признают "годным" к прохождению военной службы", - отметила юрист.

Также представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что после 16 июля повестки смогут отправлять обычной почтой, ведь тогда закончится отведенный законом срок в 60 дней по обновлению данных.

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